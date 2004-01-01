Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.839
eur
69.885
moex
2996.63
brent
64.99
пшеница
533
сахар
13.5
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. У завода Kverneland Group в Липецке новый директор
Kverneland Group
|
Декабрь 2019
Уходящий год ознаменовался для российской производственной площадки Kverneland Group новыми структурными изменениями: назначен новый директор завода в Липецке
Фото: Kverneland Group

С ноября 2019 года на должность директора предприятия «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» назначен Роман Сатин. Роман присоединился к коллективу предприятия еще в 2009 году и за время работы здесь занимал должности менеджера по снабжению, затем начальника производства. В новой ответственной должности ему предстоит заниматься расширением внешних кооперационных связей и локализацией новых продуктов для российского рынка.

На этой должности Роман заменит Роберта Цизака, который на протяжение нескольких лет совмещал обязанности генерального директора российского торгово-маркетингового представительства концерна, компании «Кверенланд Груп СНГ» и директора Липецкого завода.

Роберт продолжит руководить «Кверенланд Груп СНГ», а также курировать деятельность в России «сестринской» компании Great Plains, которая с 2016 года, как и Kverneland Group, входит в состав корпорации Kubota.

«Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», российское предприятие концерна Kverneland Group, — важный инфраструктурный объект как для самой компании, так и один из активных резидентов производственного сектора Липецкой области, выпускающий более 500 единиц техники в год.

Производимое здесь сельскохозяйственное оборудование на 50% закрывает потребности внутреннего рынка в технике Kverneland. Экспортная составляющая включает рамы сеялок точного высева, поставляемые на европейские заводы Kverneland Group, комплектующие для техники Kubota, а также пневматические зерновые сеялки.

Для Липецкой области — это давний надежный партнер и инвестор. На сегодняшний день на заводе создано 75 рабочих мест со средней заработной платой 52 тыс. руб. в месяц, что выше, чем на других заводах области. Пул поставщиков завода насчитывает свыше 250 российских компаний.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Голландские фермеры-скотоводы способны решить проблему выбросов азота
Партнерский материал. Компания «Лемкен» подарила будущим специалистам АПК сельхозтехнику
Партнерский материал. Тенденции 2020 года: ГК «ЭФКО» берет курс на новые масличные культуры
Партнерский материал. Российские агропроизводители познакомились с инновационным сервисом Agrisale
Партнерский материал. Итоги «ЮГАГРО 2019»: рост числа посетителей на 8%

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
"Агроинвестор"
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией