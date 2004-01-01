Партнерский материал. У завода Kverneland Group в Липецке новый директор

С ноября 2019 года на должность директора предприятия «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» назначен Роман Сатин. Роман присоединился к коллективу предприятия еще в 2009 году и за время работы здесь занимал должности менеджера по снабжению, затем начальника производства. В новой ответственной должности ему предстоит заниматься расширением внешних кооперационных связей и локализацией новых продуктов для российского рынка.



На этой должности Роман заменит Роберта Цизака, который на протяжение нескольких лет совмещал обязанности генерального директора российского торгово-маркетингового представительства концерна, компании «Кверенланд Груп СНГ» и директора Липецкого завода.



Роберт продолжит руководить «Кверенланд Груп СНГ», а также курировать деятельность в России «сестринской» компании Great Plains, которая с 2016 года, как и Kverneland Group, входит в состав корпорации Kubota.



«Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», российское предприятие концерна Kverneland Group, — важный инфраструктурный объект как для самой компании, так и один из активных резидентов производственного сектора Липецкой области, выпускающий более 500 единиц техники в год.



Производимое здесь сельскохозяйственное оборудование на 50% закрывает потребности внутреннего рынка в технике Kverneland. Экспортная составляющая включает рамы сеялок точного высева, поставляемые на европейские заводы Kverneland Group, комплектующие для техники Kubota, а также пневматические зерновые сеялки.



Для Липецкой области — это давний надежный партнер и инвестор. На сегодняшний день на заводе создано 75 рабочих мест со средней заработной платой 52 тыс. руб. в месяц, что выше, чем на других заводах области. Пул поставщиков завода насчитывает свыше 250 российских компаний.

