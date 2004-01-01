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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. На «АГРОФАРМ-2020» обсудят генетические ресурсы в отечественном животноводстве
«АГРОФАРМ-2020»
|
Декабрь 2019
В рамках деловой программы выставки «АГРОФАРМ-2020» на ВДНХ состоится конференция «Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов животноводства», организованная при содействии департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Фото: «АГРОФАРМ-2020»

Представители бизнес-сообщества, профильных научно-исследовательских институтов, органов управления АПК субъектов Российской Федерации обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП), направленной в том числе на обеспечение стабильного роста производства и реализации высококачественной сельскохозяйственной продукции.

В фокусе внимания участников конференции — возможности реализации основных целей ФНТП за счет разработки новых и совершенствования существующих технологий в области генетики и селекции, а также апробации и внедрения современных систем оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных.

Также на конференции будут рассмотрены:

·       Правила участия в реализации ФНТП;

·       Проекты подпрограмм по основным подотраслям животноводства;

·       Формирование комплексных научно-технических проектов;

·       Научные учреждения как участники проектов;

·       Основной комплекс мероприятий, реализуемых в рамках проектов.

В качестве спикеров на конференцию приглашены представители департамента животноводства и племенного дела и департамента научно-технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ. С научными докладами также выступят сотрудники Министерства образования и науки, Российской Академии Наук и представители профильных научно-исследовательских институтов.

Время проведения: 5 февраля, 10:30-12:00.

Место проведения: Москва, ВДНХ, павильон 75 (зал С, 2-й этаж), конференц-зал № 1.

Зарегистрируйтесь и получите свой бесплатный билет на «АГРОФАРМ 2020» по ссылке: reg.agrofarm.vdnh.ru.

Ждем вас на выставке «АГРОФАРМ-2020» с 4 по 6 февраля в 75-м павильоне ВДНХ!

Подробная информация — на сайте «АГРОФАРМ-2020».

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