Партнерский материал. На «АГРОФАРМ-2020» обсудят генетические ресурсы в отечественном животноводстве

Представители бизнес-сообщества, профильных научно-исследовательских институтов, органов управления АПК субъектов Российской Федерации обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП), направленной в том числе на обеспечение стабильного роста производства и реализации высококачественной сельскохозяйственной продукции.



В фокусе внимания участников конференции — возможности реализации основных целей ФНТП за счет разработки новых и совершенствования существующих технологий в области генетики и селекции, а также апробации и внедрения современных систем оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных.



Также на конференции будут рассмотрены:



· Правила участия в реализации ФНТП;



· Проекты подпрограмм по основным подотраслям животноводства;



· Формирование комплексных научно-технических проектов;



· Научные учреждения как участники проектов;



· Основной комплекс мероприятий, реализуемых в рамках проектов.



В качестве спикеров на конференцию приглашены представители департамента животноводства и племенного дела и департамента научно-технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ. С научными докладами также выступят сотрудники Министерства образования и науки, Российской Академии Наук и представители профильных научно-исследовательских институтов.



Время проведения: 5 февраля, 10:30-12:00.



Место проведения: Москва, ВДНХ, павильон 75 (зал С, 2-й этаж), конференц-зал № 1.



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Ждем вас на выставке «АГРОФАРМ-2020» с 4 по 6 февраля в 75-м павильоне ВДНХ!



Подробная информация — на сайте «АГРОФАРМ-2020» .

