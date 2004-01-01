Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.64
eur
69.598
moex
3023.92
brent
66.18
пшеница
547.6
сахар
13.43
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Участники «ЮгАгро» познакомились с инновационными растениеводческими решениями «Штрубе»
«Штрубе»
|
Декабрь 2019
Осенью 2019 года компания «Штрубе» приняла участие в крупнейшей выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮгАгро»
Фото: «Штрубе»

Почти за четверть века существования выставка стала авторитетным мероприятием, собирающим ведущих игроков отрасли. Специалисты «Штрубе» представили участникам выставки самые современные решения в области растениеводства, позволяющие качественно повысить эффективность производства стратегических сельскохозяйственных культур, в частности, новейшие гибриды сахарной свеклы и подсолнечника, обладающие высокой урожайностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных внешних факторов.

Участники «ЮгАгро» познакомились с отличающимися высокой засухо- и жароустойчивостью гибридами подсолнечника. К ним относятся, в частности, сорта Серджио, Орфео, Баско, Целсо и Фаусто, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях нашей страны. Важнейшим критерием для данной культуры является масличность. Гибриды Серджио, Орфео, Баско превышают по данному показателю традиционные сорта, их масличность варьируется в диапазоне 47-58% в зависимости от региона выращивания. Кроме того, подсолнечник «Штрубе» отличается повышенной способностью противостоять новым агрессивным расам заразихи. В арсенале компании гербицидоустойчивый гибрид Целсо с «защитой» от заразихи рас А-F, классические, обновленные Орфео, Серджио и Баско устойчивы к расам А-G.

Также компания представила на мероприятии инновационные гибриды сахарной свеклы. Созданные с применением новейших технологий, они обладают одновременной ранней всхожестью, высокой сахаристостью и устойчивостью к заболеваниям. Российские свекловоды по достоинству оценили раннеспелые гибриды Гулливер, Ярослав, Веда, Королев — в южных регионах страны первые партии этой свеклы поступают на перерабатывающие предприятия уже в конце июля. Так же как и среднеспелые Малкин, Гуннар, Тибул, они демонстрируют наивысший уровень всхожести, сахаристости, высокую массу корнеплодов, отличаются устойчивостью к цероспорозу, мучнистой росе и корневой гнили.

В ходе выставки специалисты «Штрубе» провели ряд практических инструктажей и мастер-классов, где представители АПК и фермерских хозяйств познакомились с особенностями
выращивания современных гибридов подсолнечника и сахарной свеклы в регионах с разными климатическими условиями.
Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. «Имидор, ВРК» против саранчи – «Россельхозцентр» рекомендует
Партнерский материал. На «АГРОФАРМ-2020» обсудят генетические ресурсы в отечественном животноводстве
Партнерский материал. У завода Kverneland Group в Липецке новый директор
Партнерский материал. Голландские фермеры-скотоводы способны решить проблему выбросов азота
На правах рекламы. Фирма HARTMANN поздравляет с наступающими праздниками!

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
"Агроинвестор"
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией