Партнерский материал. Участники «ЮгАгро» познакомились с инновационными растениеводческими решениями «Штрубе»

Почти за четверть века существования выставка стала авторитетным мероприятием, собирающим ведущих игроков отрасли. Специалисты «Штрубе» представили участникам выставки самые современные решения в области растениеводства, позволяющие качественно повысить эффективность производства стратегических сельскохозяйственных культур, в частности, новейшие гибриды сахарной свеклы и подсолнечника, обладающие высокой урожайностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных внешних факторов.



Участники «ЮгАгро» познакомились с отличающимися высокой засухо- и жароустойчивостью гибридами подсолнечника. К ним относятся, в частности, сорта Серджио, Орфео, Баско, Целсо и Фаусто, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях нашей страны. Важнейшим критерием для данной культуры является масличность. Гибриды Серджио, Орфео, Баско превышают по данному показателю традиционные сорта, их масличность варьируется в диапазоне 47-58% в зависимости от региона выращивания. Кроме того, подсолнечник «Штрубе» отличается повышенной способностью противостоять новым агрессивным расам заразихи. В арсенале компании гербицидоустойчивый гибрид Целсо с «защитой» от заразихи рас А-F, классические, обновленные Орфео, Серджио и Баско устойчивы к расам А-G.



Также компания представила на мероприятии инновационные гибриды сахарной свеклы. Созданные с применением новейших технологий, они обладают одновременной ранней всхожестью, высокой сахаристостью и устойчивостью к заболеваниям. Российские свекловоды по достоинству оценили раннеспелые гибриды Гулливер, Ярослав, Веда, Королев — в южных регионах страны первые партии этой свеклы поступают на перерабатывающие предприятия уже в конце июля. Так же как и среднеспелые Малкин, Гуннар, Тибул, они демонстрируют наивысший уровень всхожести, сахаристости, высокую массу корнеплодов, отличаются устойчивостью к цероспорозу, мучнистой росе и корневой гнили.



В ходе выставки специалисты «Штрубе» провели ряд практических инструктажей и мастер-классов, где представители АПК и фермерских хозяйств познакомились с особенностямивыращивания современных гибридов подсолнечника и сахарной свеклы в регионах с разными климатическими условиями.