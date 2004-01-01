Международная выставка AGRITECHNICA-2019 стала успешной для компании Ростсельмаш

Медалью была отмечена система RSM Night Vision — это инновационная разработка Ростсельмаш, система помощи оператору во время ночных работ. Технология позволяет определять препятствия на рекордном расстоянии — до 1500 метров. Особенно RSM Night Vision востребована при обработке полей опрыскивателями — работы с пестицидами чаще всего проводят ночью. В решении экспертной комиссии, а в нее вошли ученые, исследователи, консультанты и опытные аграрии, подчеркивалось, что с помощью системы водители могут увидеть те препятствия, которые были бы незаметны невооруженному глазу.



«Это победа не только компании Ростсельмаш, но и всего российского сельхозмашиностроения. AGRITECHNICA Innovation Award входит в число наиболее авторитетных специализированных конкурсов», — подчеркнул генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.



Успех на «Агритехнике» не ограничился получением знаковой награды. Были проведены переговоры, намечены договоренности о сотрудничестве с фермерами, руководителями хозяйств и агрохолдингов из Германии, Литвы, Болгарии, Словакии, Эстонии, Турции, Египта, Монголии, Индии, Австрии, Китая и многих других стран. Стенды с техникой Ростсельмаш оценили аграрии практически со всего мира. Организаторы выставки сообщали о том, что AGRITECHNICA-2019 посетили 450 000 человек, при этом более 130 000 — из 152 стран.







Одним из наиболее востребованных у гостей павильона Ростсельмаш стал NOVA 330 — компактный комбайн третьего мощностного класса, который превосходит одноклассников по производительности на 10-15%. NOVA — решение, которое создавалось для работы в фермерских хозяйствах; благодаря небольшим размерам и продуманной системе обмолота он идеально подходит для небольших полей со сложным агрофоном. Старшие модели были представлены роторным комбайном TORUM 770 и комбайном с классической двухбарабанной системой обмолота RSM 161.



На выставке компания показала и ранее не демонстрировавшиеся в Европе машины. Главной премьерой стал трактор RSM 2400, разработанный и собранный на российских мощностях Ростсельмаш и уже успевший получить положительные оценки благодаря оптимальному соотношению мощности и тяговых свойств, надежности и универсальности. Вторая новинка — прицепной опрыскиватель TS 4500 Satellite, эта машина точнее своих предшественников, удобнее в эксплуатации и существенно производительнее, а ее отличительная черта — возможность автоматизации многих рутинных процессов.



Существенный интерес вызвала кормоуборочная линейка, гостям выставки показали серию инновационных комбайнов F2650 и F1300, сконструированных на глобальной платформе Ростсельмаш. Отдельно были представлены цифровые решения для отрасли.







В целом же экспозиция Ростсельмаш удачно вписалась в концепцию отраслевого форума, одной из главных тем которого стали, по словам директора Немецкого сельскохозяйственного общества Рейнхарда Грандке, технологии эффективного и бережного по отношению к окружающей среде земеледелия.



«Наша цель — предоставить возможности наиболее рационального использования ресурсов. Сегодня земледелие — это очень технологичная отрасль с огромным потенциалом», — отмечал директор Ростсельмаш по маркетингу Максим Нахабо. В компании итоги участия в AGRITECHNICA-2019 оценивают положительно. Выставка позволила увидеть, что Ростсельмаш технологически, инженерно и стратегически развивается в правильном направлении — об этом говорят интерес и доверие потребителей, настоящих и будущих.