Партнерский материал. Форум «Эффективное молочное животноводство» в Самаре

За круглым столом собрались производители молока области, ученые СГАУ, эксперты компаний, оказывающих консультативную и техническую поддержку хозяйствам. В дискуссии также приняли участие представители Минсельхозпрода, ветеринарного департамента и регионального союза производителей молока Самарской области. Подобное собрание впервые было инициировано переработчиком молока.



За круглым столом обсуждались следующие темы:



· Проблемы и возможности отрасли производства молока;



· Возможности совместной работы с представителями мировых и отечественных компаний по поддержке хозяйств в кормлении, воспроизводстве стада, ветеринарии, микроклимата и др.;



· Система поддержки производства молока;



· Обсуждение действующих и планируемых к запуску проектов по поддержке молочного животноводства;



· Презентация платформы Vip — Milk.



В работе форума приняли активное участие сотрудники компании «Мустанг Технологии Кормления». Андрей Желтов выступил с докладом, посвященным кормлению крупного рогатого скота молочного направления. Он рассказал об управлении кормовой базой и рационами молочного скота, порядке действий по решению ежедневных задач в кормлении. В докладе эксперт раскрыл влияние рациона на состояние и продуктивность поголовья, а также представил результаты проведения лабораторных исследований кормового сырья на примерах действующих предприятий. Подытоживая свой доклад, он отметил, что для эффективного производства необходимы точные данные по текущему состоянию поголовья, составу и качеству кормов, условиям содержания и другим показателям хозяйства. На основе их анализа опытный эксперт может помочь хозяйству существенно увеличить рентабельность.



Сотрудники отдела закупок молока филиала «Молочный Комбинат «Самаралакто» АО «Данон Россия», представили собственную оценку уровня эффективности молочных предприятий, основанную на показателях своих поставщиков молока. Анализ показал не только проблемные аспекты и зоны развития, но и свидетельствовал о том, что плотное взаимодействие между переработчиком и производителем молока приводит только к положительной динамике показателей ферм: увеличивается продуктивность коров, снижается сезонность производства, повышаются качественные показатели молока.







Представители компаний Alta, DeLaval, MSD, «Микроклимат» в своих докладах представили обзор основных проблем молочных ферм, препятствий на пути повышения эффективности, а также возможностей по улучшению в случае совместной работы по направлениям.



Министерство сельского хозяйства в подробностях представило систему поддержки молочных предприятий области, а также планы изменений в системе субсидирования на 2020 год.



СГАУ представил ряд собственных разработок и новых проектов по улучшению процесса подготовки профильных специалистов с учетом современных требований, цифровизации.



Департамент ветеринарии презентовал возможности новой современной лаборатории для оценки качества молока по 12 показателям. В учреждении применяется современный комплекс CombiFoss 7, соответствующий требованиям Международной молочной федерации (IDF) и Ассоциации химиков-аналитиков (AOAC). Оборудование позволяет выявлять проблемы стада на ранней стадии.







VIP — Milk рассказал о преимуществах электронной платформы как средства обмена информацией и практиками в сфере производства молока, коммуникации между производителями молока на территории РФ и за ее пределами.



Во второй части в ходе открытой дискуссии за круглым столом, участники активно обсуждали наиболее актуальные проблемы животноводства на территории Самарской области: изменение законодательства в 2020 году по вопросам лейкоза, альтернативные возможности помощи и поддержки со стороны государственных органов, систему кредитования животноводства и многое другое.



Ключевыми выводами мероприятия стали:



· Компаниям важно делится лучшими практиками и разработками для повышения эффективности молочной отрасли;



· Регулярная и достоверная обратная связь о проблемах на предприятиях и предложения по их решению значительно улучшают производственные показатели хозяйств;



· Минсельхозпрод готов вовлекать производителей и переработчиков в рабочие группы по вопросам молочного производства.



Все участники отметили важность Форума для отрасли и выразили пожелания сделать подобное мероприятие регулярным, заверив о готовности к многосторонней работе.

