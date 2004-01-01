Партнерский материал. Управление состоянием и развитием озимых культур

И сейчас тот самый момент, когда вы можете вдумчиво оценить их состояние, чтобы иметь объективную картину и принять необходимые меры. Сохранить потенциал ваших посевов и сгладить влияние неблагоприятных факторов фактически означает сохранить прибыль на ожидаемом вами уровне и сократить потери урожая до минимума.



Состояние посевов может сильно различаться даже в пределах одного поля в силу его неоднородности от природы. Посевы на одних участках поля ушли в зиму в хорошем состоянии, сформировали мощную корневую систему, раскустились и подготовились к перезимовке. А на некоторых участках посевам нужно ваше особое внимание и корректирующие агрономические приемы, чтобы выйти на заданную урожайность.



Как определить состояние посевов на ваших полях независимо от количества полей и размера ваших сельхозугодий? Спутниковый мониторинг озимых позволяет прояснить этот вопрос уже с осени. Загрузив спутниковые снимки за начало периода вегетации, вы уже с осени получите массу полезных сведений о развитии ваших полей: качество проведенного посева, развитие культур и их состояние вплоть до наступления зимы и появления снежного покрова. Опираясь на эти данные, вы сможете разработать стратегию весеннего внесения минерального питания именно сейчас, пока на раздумья еще есть пара зимних месяцев. А весной, с момента получения первых спутниковых снимков и выхода в поле, останется лишь сравнить фактическое состояние посевов после перезимовки с планами по подкормке и при необходимости скорректировать их.



Конечно, некоторые возразят: зачем начинать анализ состояния озимых осенью, ведь можно сделать это весной. Разумеется, можно. Но все знают, что весной сельхозпроизводителю дорог каждый погожий день. С установлением подходящей погоды начинается период активных полевых работ. Агроному некогда и головы поднять, не то чтобы разрабатывать планы и проводить анализ перезимовки посевов по снимкам. Начинают появляться первые снимки, а уже пора делать подкормку, времени на анализ состояния посевов остается совсем мало. И проводить подкормку приходится, выйдя в поле и определив на глаз, по наитию, как всегда делали и т. д. , и вносить удобрения в таких дозах, которые, возможно, и не нужны в таких количествах на данном участке поля. Об экономии удобрений, затрат труда и топлива в таком случае говорить не приходится.



Не откладывайте этот важный вопрос до весны — ваш будущий урожай закладывается именно сейчас. Не знаете, с чего начать? Позвоните нам, и мы оцифруем ваши поля и предоставим карты ваших полей, которые удобно использовать в работе и понимать по ним состояние ваших посевов.



Больше информации о спутниковом мониторинге и других цифровых сервисах Farmers Edge — на сайте www.FarmersEdge.ru

