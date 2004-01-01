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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. На Agrisale.ru уже около 1000 зарегистрированных пользователей
Agrisale.ru
|
Декабрь 2019
Маркетплейс Agrisale.ru представляет собой удобную площадку, где продавец и покупатель семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и многих других продуктов АПК могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного соглашения заключить контракт. Несомненным преимуществом такого инструмента становится возможность работы без посредников, а значит, отсутствие дополнительных расходов
Фото: Agrisale.ru

Одним из преимуществ платформы является широкий информационный охват. В настоящее время в системе содержится актуальная информация более чем на 10 тыс. товаров от проверенных продавцов и поставщиков, и эта цифра постоянно растет. Сейчас на платформе представлены 54 раздела в категории «растениеводство». Этот перечень постоянно пополняется новой информацией.

Agrisale.ru развивается с учетом запросов сельхозпроизводителей. Среди самых последних новшеств — разделы, посвященные банковскому обслуживанию и кредитованию предприятий АПК. Также добавлены актуальные данные о возможностях покупок для трейдеров. 

Специалисты аграрной отрасли, уже использующие Agrisale.ru, отмечают удобство сервиса и высокую скорость работы при помощи этого инструмента. По их оценкам, от момента размещения предложения до поступления первой заявки в среднем проходит 10 минут. Общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.

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