Партнерский материал. Гендерное равенство в сельском хозяйстве способствует финансовому благополучию отрасли

Специальная сессия, посвященная женщинам в агробизнесе, объединила экспертов индустрии, в том числе представителей компании Corteva Agriscience, PepsiCo, Farmers’s Force, Kleffmann Group и других. Участницы дискуссии обсудили проблематику равенства мужчин и женщин в агроиндустрии, а также актуальные подходы в организации трудоустройства, построении карьеры и ведении бизнеса для женщин.



Согласно глобальному исследованию Corteva Agriscience, женщины, работающие в сельском хозяйстве в различных частях мира, считают, что распространенная гендерная дискриминация сохраняется и создает препятствия для развития их потенциала в работе, направленной на решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продуктами питания. Исследование было проведено в 17 развитых и развивающихся странах на пяти континентах.



Участники дискуссии в Москве признали, что проблемы актуальны и для России. Например, во главе каждого четвертого семейного животноводческого комплекса стоит женщина, а среди начинающих фермеров, получивших гранты от государства за последние три года, женщины составляют почти треть. Тем не менее, так же, как и в других странах, сельские женщины в России являются одной из самых социально уязвимых групп населения.



«Мы понимаем положительное влияние женского лидерства, и поэтому стремимся к тому, чтобы тема гендерного равенства была частью корпоративной культуры. В мире Corteva уже зарекомендовала себя как флагман в продвижении этой социально-значимой темы в агробизнесе. В нашей компании персонал достаточно сбалансирован с точки зрения соотношения мужчин и женщин. В России на трети руководящих позиций (34%), таких как менеджеры региональных команд продаж, руководители функций и направлений, работают женщины», — сказала Елена Полякова, директор по связям с органами государственной власти в Центральной и Восточной Европе компании Corteva Agriscience.

