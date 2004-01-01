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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Гендерное равенство в сельском хозяйстве способствует финансовому благополучию отрасли
Corteva Agriscience
|
Декабрь 2019
Международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience инициировала диалог между представителями отрасли о важности поддержки женщин, занятых в сельском хозяйстве, в рамках ХIX конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2019»
Фото: Corteva Agriscience

Специальная сессия, посвященная женщинам в агробизнесе, объединила экспертов индустрии, в том числе представителей компании Corteva Agriscience, PepsiCo, Farmers’s Force, Kleffmann Group и других. Участницы дискуссии обсудили проблематику равенства мужчин и женщин в агроиндустрии, а также актуальные подходы в организации трудоустройства, построении карьеры и ведении бизнеса для женщин. 

Согласно глобальному исследованию Corteva Agriscience, женщины, работающие в сельском хозяйстве в различных частях мира, считают, что распространенная гендерная дискриминация сохраняется и создает препятствия для развития их потенциала в работе, направленной на решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продуктами питания. Исследование было проведено в 17 развитых и развивающихся странах на пяти континентах. 

Участники дискуссии в Москве признали, что проблемы актуальны и для России. Например, во главе каждого четвертого семейного животноводческого комплекса стоит женщина, а среди начинающих фермеров, получивших гранты от государства за последние три года, женщины составляют почти треть. Тем не менее, так же, как и в других странах, сельские женщины в России являются одной из самых социально уязвимых групп населения.

«Мы понимаем положительное влияние женского лидерства, и поэтому стремимся к тому, чтобы тема гендерного равенства была частью корпоративной культуры. В мире Corteva уже зарекомендовала себя как флагман в продвижении этой социально-значимой темы в агробизнесе. В нашей компании персонал достаточно сбалансирован с точки зрения соотношения мужчин и женщин. В России на трети руководящих позиций (34%), таких как менеджеры региональных команд продаж, руководители функций и направлений, работают женщины», — сказала Елена Полякова, директор по связям с органами государственной власти в Центральной и Восточной Европе компании Corteva Agriscience. 

Участники сессии выразили единое мнение, что в последние годы наметилась положительная тенденция по снижению уровня дискриминации в агропрофессиях, что подтверждается международным исследованием Corteva. Для того, чтобы тенденция закрепилась, необходимо объединить усилия для повышения дальнейшей осведомленности общественности и бизнеса о гендерной дискриминации и сообща устранять препятствия на пути к равенству благодаря следующим инициативам: обучение и тренинги по освоению современных технологий; доступность академического образования; консультационная поддержка (юридическая, финансовая и т. п.); работа над повышением общественного признания важности и достижений женщин в сельском хозяйстве; повышение престижности профессий для женщин в сельском хозяйстве.

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