Партнерский материал. В 2020 году экспорт продовольствия продолжит расти

По предварительным оценкам экспертов, объем поставок сельхозсырья и готовой аграрной продукции в стоимостном выражении в 2019 году незначительно сократится, в первую очередь из-за уменьшения экспорта зерна. Однако мясная, масложировая и кондитерская отрасли покажут заметную прибавку вывоза продукции за рубеж. Минсельхоз ранее прогнозировал, что в 2020 году экспорт вновь пойдет в рост: объемы поставок могут достигнуть $25 млрд. Еще больший прогресс ожидается в 2021-м, когда российский агроэкспорт оценочно увеличится до $28 млрд.



Позитивные показатели по развитию продемонстрирует и вся сельскохозяйственная отрасль. Так, по оценке Минэкономразвития, в следующем году АПК может вырасти на 1,7%. Это немного меньше, чем прогнозирует Минсельхоз в уходящем году (2%), но больше, чем в 2018-м, когда сектор и вовсе ушел в минус. При этом доля сельского хозяйства и рыболовства в структуре ВВП в 2019—2022 годах составит 3,3% против 3,1% в 2018 году.



По данным заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александра Казначеева, Россия сейчас стоит на 14-м месте в мире по объемам суммарного экспорта с долей 2,5%. Заметную роль в формировании общего вывоза в стоимостном выражении играет как раз сельскохозяйственная продукция. И в ближайшие годы значимость отрасли станет только увеличиваться. Именно такая цель поставлена президентом страны перед бизнесом.



Способствовать росту объемов агроэкспорта в том числе будет усиление кредитования компаний, которые продают продукцию за рубеж в рамках программы субсидирования Минсельхоза. Так, только в прошлом году МКБ заключил с экспортерами девять договоров кредитования на общую сумму лимитов в 25 млрд руб. Фактически было профинансировано 23 млрд руб., 58 поставщиков сельхозпродукции на внешние рынки получили поддержку от банка.



МКБ постоянно работает над расширением ассортимента предлагаемых экспортерам финансовых инструментов. Среди них банковские гарантии, аккредитив, экспортный факторинг и прочие. «Таким образом мы можем гарантировать нашим клиентам всестороннюю поддержку», — уверен Казначеев. Увеличение поддержки агрокомпаний-поставщиков товаров за рубеж стимулирует и факт роста совокупного капитала самого банка. С 2012 года этот показатель вырос в восемь раз, что позволило МКБ подняться в рейтинге крупнейших банков с 21-го на седьмое место.

