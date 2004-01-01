Партнерский материал. Образцово-показательное «Краснодарское»

Первая ферма «Краснодарского» была построена еще в 1979 году. Это был классический советский молочный комплекс с привязным содержанием КРС. «Предприятие было создано для того, чтобы стать своеобразным плацдармом для отработки теоретических знаний, полученных студентами в аудитории, на практике, научной работы ученых университета и повышения квалификации действующих специалистов отрасли, — рассказывает директор учхоза Павел Носаленко. — У нас есть разные типы практического обучения — однодневные, недельные, месячные и прочие курсы. С гордостью скажу, что все главные специалисты нашего хозяйства — выпускники КубГАУ». Свою трудовую деятельность после окончания этого же ВУЗа руководитель тоже начал в «Краснодарском» с должности экономиста в 2004 году. А уже в 2013-м он возглавил предприятие.





Павел Носаленко



Высокие показатели

Первые работы по модернизации учхоза были проведены еще в 1998 году. Тогда «Краснодарское» начало свое сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей оборудования для автоматизации процессов доения, кормораздачи и других технологических процессов молочных ферм компанией DeLaval. И уже с 1999-го предприятие перешло на беспривязное содержание. С того времени стадо коров в хозяйстве выросло с 400 голов до почти 1 тыс. Общее поголовье КРС голштинской породы сейчас составляет 2,6 тыс.



«Мы никогда не останавливаем модернизацию нашего производства, постоянно осваиваем новые технологии, — говорит Носаленко. — У нас пока нет финансовой возможности построить новый корпус в чистом поле, поэтому мы перестраиваем старые фермы. Зато наш учхоз является отличными примером того, как можно без сумасшедших инвестиций и поддержки государства добиться высокой эффективности молочного производства и демонстрировать стабильно хорошие результаты».







Производственные показатели предприятия действительно впечатляют. Средний надой на одну корову по итогам 2019 года превысил 12 тыс. л. «Мы шли к этой цифре много лет, и у нас теперь есть четкое понимание, что в России можно получать столько молока с одного животного, это вполне реально», — подчеркивает руководитель. Качество молока, производимого в «Краснодарском», соответствует высшему сорту. Содержание жира в среднем составляет 3,8%, белка — 3,34%, бактериальная обсемененность находится на уровне менее 1,0*10*5 КОЕ/см³, соматика — не более 130 тыс., а товарность молока — 97%.



В хозяйстве установлен доильный зал DeLaval ЕвроПараллель 2x18. Другое сопутствующее доению оборудование — этого же производителя, сообщает директор ООО «Молочный выбор» (является дилером «ДеЛаваль») Александр Тюпин. Это и контроллеры доильных мест DeLaval МРС580-680, и счетчики молока DeLaval MM27ВС, и счетчик соматических клеток DeLaval DCC. Молоко в потоке на предприятии тоже охлаждается благодаря оборудованию DeLaval, с этим учхозу помогает Чиллер CWC 90. Кроме того, в «Краснодарском» используется программа управления стадом DeLaval DelPro. «В ближайшем будущем хозяйство рассматривает возможность установить у себя и доильных роботов», — знает Тюпин. Последнее поколение роботов-дояров® DeLaval VMS™ V310 с производительностью от 70 до 90 коров, оптимально подойдет учхозу, считает он.









Здоровье стада

Хороших показателей «Краснодарскому» удается достигать и по воспроизводству стада. В этом хозяйству тоже помогает оборудование DeLaval: система учета активности коров и «Навигатор стада». Сохранность телят превышает 96%. Выход телят на 100 коров в учхозе за последние несколько лет в среднем составляет 82, на 100 коров и нетелей — 110. Соотношение телочек и бычков в общем приплоде — 60% на 40% (предприятие активно использует сексированное семя). «Мы стараемся развенчать известный российский миф, что «большое молоко» означает отсутствие воспроизводства, — говорит Павел Носаленко. — Наш опыт показывает — только здоровое животное, которое хорошо себя чувствует, может дать и много молока, и потомство».



В конце прошлого года «Краснодарское» в рамках работы на одной ферме избавилось от лейкоза. Борьба с заболеванием заняла 2 года и 10 месяцев, для этого учеными КубГАУ была разработана целая система мер. «Это была трудная, долгая и дорогая работа, но мы это сделали, — доволен руководитель. — При этом мы не перемещали положительных по лейкозу животных на одну ферму, мы их выбраковывали, не осеменяли такой скот. Корова телилась и уезжала. Ведь в 95% случаев даже от положительной мамы будет отрицательный по лейкозу теленок, но, конечно, в течение полугода мы наблюдали за такими телятами здоровы ли они. В итоге мы не потеряли ни в поголовье, ни в надоях».







Все стадо хозяйства находится в прекрасной физической форме, подтверждает представитель «ДеЛаваль» в южном регионе Евгений Бирман. «Надои в «Краснодарском» составляют почти 40 л на дойную корову, ведется постоянная работа с упитанностью, в чем предприятию помогает система определения упитанности DeLaval BCS», — рассказывает он. Корова не должна быть толстой, считает Носаленко. Именно поэтому упитанности скота учхоз уделяет особое внимание. «Если животное в меру упитанное, то оно легче переносит отел и быстрее восстанавливается после него», — отмечает он.



Примечательно, что скот учхоз не завозил, стадо улучшалось путем осеменения имеющегося маточного поголовья спермой выдающихся быков-производителей американской селекции. «Мы уже восемь лет работаем с одним поставщиком семени, ООО «МК Генетика-Юг» - представителем компании «Дженекс» (Genex) в России. Выбираем быков всегда из числа 1% лучших представителей голштинской популяции США, — делится руководитель. — Мы должны эффективно работать, чтобы хватало денег и на пополнение оборотных средств, и на инвестиции в развитие, поэтому мы не можем себе позволить закупать не самый качественный материал».







Работа с воспроизводством стада позволит «Краснодарскому» в ближайшее время начать племенные продажи скота. Начать реализацию собственных животных учхоз рассчитывает с 2021 года. Цель предприятия — продавать от 200 голов в год.

