Партнерский материал. МКБ привлекает синдицированный кредит объемом до 2 млрд юаней

МКБ стал первым частным российским банком, который получил синдицированный кредит от китайских финансовых организаций. Привлеченные средства МКБ намерен направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем.

Особенностью такого синдиката является привлечение средств именно от региональных китайских банков, которые активно развивают торговые взаимоотношения между государствами на приграничных территориях.

Координатором и агентом по документации выступил Harbin, а ведущим организатором — Huishang Bank.

В ноябре 2019 года МКБ получил кредитный рейтинг «АА+» по китайской национальной шкале от рейтингового агентства Lianhe Ratings. Ранее МКБ сообщал, что рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций. Банк планирует дальнейшее активное развитие бизнеса в Китае и усиливает свою деловую активность в азиатском регионе в целом.