Партнерский материал. Дистанционное выделение зон продуктивности поля

Плодородность поля в каждой его точке зависит от множества различных факторов и может существенно различаться. Именно поэтому не все части поля дают одинаковую отдачу на вложенные ресурсы при усредненном подходе к технологии производства. Возникает вопрос, обоснованно ли применение одинаковой нормы внесения на всем поле?



Рассмотрим, например, внесение удобрений по единой норме. Урожай на низкопродуктивных участках не будет соответствовать заданному уровню урожайности в силу множества объективных факторов, и в то же время будет возникать перерасход удобрения. В то время как на высокопродуктивных участках культура получает недостаточно питательных веществ, происходит недобор урожая. Зная расположение зон продуктивности, открывается большое количество возможностей для полезного применения этой информации. Можно разобраться в причинах их появления и в дальнейшем скорректировать технологию для получения максимальной прибыли с каждого участка поля. Понимание расположения зон продуктивности на поле является первым шагом к рациональному земледелию. А если в хозяйстве есть необходимая техника для дифференцированного внесения, то выделение зон продуктивности будет первым этапом для подготовки рекомендаций по дифференцированному внесению.



Но как же определить расположение зон продуктивности на поле? Современные технологии позволяют делать это дистанционно при наличии необходимого объёма качественных исходных данных и мощных производительных алгоритмов обработки информации.



Качество выделения зон зависит от объема информации и технических возможностей каждой конкретной компании. «Фармерз Эдж» в качестве исходных данных использует ежедневные спутниковые снимки высокой точности с разрешением 3-5 м на пиксель, оценивая распределение количества фотосинтетически активной биомассы. При формировании карты зон сотрудники компании Farmers Edge изучают историю вегетации культур минимум за три-пять лет и выделяют устойчивую структуру развития культуры в поле.



Структура развития культуры в динамике по годам



Современные алгоритмы анализа, разработанные инженерами «Фармерз Эдж», быстро загружают необходимые спутниковые снимки, обрабатывают их, выделяют заданное количество зон на поле и дают на выходе схему расположения зон с различной продуктивностью на поле.



Таким образом, за очень короткое время вы получаете понимание о расположении зон продуктивности на ваших полях, вне зависимости от их площади. Все, что вам нужно сделать — это передать границы полей сотрудникам «Фармерз Эдж». Итоговый продукт зависит от ваших потребностей и подходит для разных бюджетов. Как итог, вы получаете визуальный план расположения зон на поле. Либо, если вы заинтересованы во внедрении технологии дифференцированного внесения, данная информация, дополненная отбором проб и результатами агрохимобследования, анализом данных и расчетом в программе, ложится в основу разработки карты рекомендаций с учетом заданной урожайности, которую вы ожидаете получить. Карты рекомендаций представляют собой файлы с информацией для загрузки в контроллеры техники.







Карта расположения зон продуктивности на поле



Еще одним полезным применением зонирования поля является возможность проведения отбора проб почвы по зонам продуктивности.



Такой отбор проб имеет ряд преимуществ перед отбором проб по сетке, широко распространенным, но достаточно трудоемким и дорогостоящим. Для того, чтобы такой анализ был репрезентативным, сетка должна быть очень маленького размера. На практике не всегда удается отобрать такое огромное количество образцов, это экономически не оправдано. К тоже же природа не создает поля по линейке, больших трудов будет стоить проложить сетку таким образом, чтобы она охватывала области неоднородности по всему полю, и чтобы при этом все участки, требующие особого внимания, попали в элементарные участки сетки.



В случае, когда у вас есть понимание расположения зон на поле, количество образцов снижается на порядок, вам всего лишь нужно проверить пять-шесть зон продуктивности и подтвердить их результатами почвенного анализа. По опыту компании «Фармерз Эдж», мирового лидера и эксперта в области цифровых технологий для сельского хозяйства, переход на отбор проб почвы по зонам дает экономию затрат в среднем более чем на треть по сравнению с отбором по сетке.



Помимо стоимости, метод отбора проб по сетке имеет еще один недостаток. Несмотря на то, что мы получаем данные о наличии определенного количества питательных веществ в почве, только по этим данным мы не можем судить о том, насколько эффективно эти питательные вещества могут быть усвоены растением и использованы для формирования будущего урожая. Этому может препятствовать целый ряд лимитирующих факторов, таких как рельеф, недостаток влаги, переуплотнение почвы и т. д. , которые в ходе анализа по сетке установить невозможно. Питательные элементы могут находиться в достаточном количестве, но понять, почему на поле складывается такая или иная картина по урожайности на разных участках, поможет выделение устойчивых зон продуктивности и отбор проб почвы в рамках этих зон, чтобы определить причины, установить лимитирующие факторы и разобраться, можно ли смягчить их влияние агрономическими приемами.



Выделение зон продуктивности дает вам большие возможности и позволит лучше понять резервы повышения продуктивности ваших полей. В этом вопросе важно сотрудничать с настоящими экспертами, которые обладают качественными исходными данными и необходимыми техническими возможностями, чтобы в результате получить по-настоящему полезный инструмент для вашей работы. Специалисты компании «Фармерз Эдж» помогут вам раскрыть полезный потенциал технологии зонирования поля, свяжитесь с представителями компании и не выходя из своего кабинета получите карту зон ваших полей.

