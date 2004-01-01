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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новые препараты для зерновых
«Щелково Агрохим»
|
Январь 2020
Ассортимент препаратов компании «Щелково Агрохим» для зерновых культур продолжает расширяться. Получены свидетельства государственной регистрации на гербицид «Дамба, ВР», предназначенный для усиления действия базовых гербицидов, и новейший регулятор роста «Костандо, КЭ»
Фото: «Щелково Агрохим»

«Дамба, ВР» - послевсходовый гербицид для использования в баковых смесях для усиления действия против широкого спектра двудольных сорняков на пшенице, ячмене и кукурузе. Этот препарат содержит 480 г/л дикамбы кислоты (диметиламинная соль). Обладает выраженным синергизмом с препаратами на основе 2,4-Д, МЦПА, сульфонилмочевин, триазинами, глифосатами. «Дамба, ВР» обеспечивает надежную защиту от трудноискоренимых сорняков. Он мягко действует на культуру, по сравнению с препаратами на основе 2,4-Д. 

«Костандо, КЭ» - высокоэффективный регулятор роста, предназначенный для укрепления стебля, предотвращения полегания, повышения урожайности и качества зерна пшеницы, ржи и ячменя. Препарат содержит 250 г/л тринексапак-этила, который сдерживает рост стебля, сокращает длину междоузлий, стимулирует рост и развитие корневой системы, способствует повышению засухоустойчивости растений. Не фитотоксичен для защищаемых культур.


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