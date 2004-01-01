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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Väderstad продает свою 5000-ю машину Tempo
Väderstad
|
Январь 2020
На выставке Agritechnica 2019 шведский специалист по почвообработке и посевной технике Väderstad передал скоростную сеялку точного высева Tempo V 12 Штефану Кюрбсу из хозяйства Кюрбс в Аполде недалеко от Веймара
Фото: Väderstad

Один из владельцев Väderstad и автор многих инновационных разработок, Кристер Старк, также присутствовал на передаче. Tempo производится на заводе Väderstad в Швеции с 2012 года. В апреле 2017 года Tempo установил мировой рекорд по точному севу кукурузы со скоростью более 20 км/час (502,05 га за 24 часа).

Мы так уверены в качестве, что снова хотим ту же самую машину

Штефан Кюрбс управляет фермой в Аполде, Тюрингии, вместе со своим отцом Улли. У них есть 350 га собственных сельскохозяйственных угодий. Кроме того, они арендуют порядка 1200 га земли. Весной 2018 года они уже стали обладателями своей первой 12-рядной Tempo.

«Спектр применения Tempo очень широк: мы используем машину для сева различных культур: сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои и рапса. Высокая скорость Tempo является для нас важным аспектом, также как и высокая точность», — объясняет Штефан Кюрбс. — Мы достигаем высокой производительности — от 5 га до 6 га в час — с каждым урожаем. И благодаря тому, насколько надежна была модель Tempo, мы получили вторую — точно такую же модель!

Сеялка — мировой рекордсмен произвела настоящую революцию в посеве кукурузы.

«Благодаря запатентованной технологии PowerShoot, наша сеялка работает очень точно. Это касается как расстояния между отдельными семенами, так и глубины их заделки. Скорость очень высока — до 18 км/час. Это важный критерий покупки для наших клиентов, потому что профессиональное сельское хозяйство — это максимальная эффективность», — говорит Максимилиан фон Кюнсберг, менеджер по маркетингу компании Väderstad в Германии.

Во вторник (12 ноября) на выставке Agritechnica 2019 на стенде Väderstad состоялась символическая передача 5000-й машины Tempo. Поставка состоится в марте. «Новая машина будет доставлена как раз вовремя для посева сахарной свеклы», — Штефан Кюрбс с нетерпением ждет удвоенной мощности Väderstad на своей ферме.

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