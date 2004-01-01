Партнерский материал. Число участников пилота по маркировке молочной продукции выросло на 75% с начала 2020 года

ЦПРТ, оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», сообщает о существенном росте масштабов эксперимента по маркировке готовой молочной продукции.



По состоянию на 24 января:

• Число участников пилота выросло на 75% — в эксперименте участвует уже 325 компаний.

• Количество кодов маркировки, эмитированных для участников эксперимента, за последнюю неделю увеличилось в пять раз и превысило 85 тыс. единиц.



Напомним, 20 декабря среди «пионеров» эксперимента насчитывалось 185 компаний. К пилоту присоединяются и микропредприятия, и крупные производители, а также импортеры, оптовики и представители розничного звена.



Ведутся обследования производственных площадок участников эксперимента для оценки применимости различных технологических решений по встраиванию маркировки в производственный процесс, проводится обучение сотрудников предприятий.



Также на 24 января число присоединившихся к пилоту системных интеграторов первого-третьего уровней выросло на 30% — участниками пилота уже являются 35 компаний, на конец 2019 года их было всего 27.



Интеграторы первого-третьего уровней занимаются поставкой инженерных компонентов (печатающая техника и компьютерное зрение) и внедрением комплексных технических решений для интеграции маркировки непосредственно на производственных линиях и реализуют обмен данными между производственным оборудованием и автоматизированными системами управления производством.



Вовлечение в пилот большего числа интеграторов расширяет выбор решений для производителей молочной продукции, а также обеспечивает доступность услуг интеграции во всех регионах.



Также расширяется список вендоров (производителей и поставщиков) инженерных компонентов, которые адаптировали свою продукцию для маркировки молока. Помимо этого, в пилоте расширяется список лабораторий на базах интеграторов решений.



ЦРПТ уже провел успешные тесты по нанесению маркировки на все используемые отраслью виды упаковочных материалов, включая картон, пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, а также протестировал самые распространенные форм-факторы упаковки.



Крупные типографии, производители упаковки, печатного и упаковочного оборудования начали адаптировать свои мощности и предлагаемые решения под печать кодов маркировки.



Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции, которая стартует 1 июня 2020 года.

