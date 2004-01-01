В 2010-е годы Väderstad увеличила свой оборот более чем в два раза и на сегодняшний день является одним из ведущих мировых игроков в области сева и обработки почвы. Машины и методы компании на протяжении многих поколений являются инновационными для фермеров.

«2019 год был во многом положительным. Несмотря на общий спад в промышленности, нам удалось увеличить долю рынка как в Европе, так и в Канаде. Это доказательство того, что клиенты ценят технику премиум-класса, которая служит дольше, проста в использовании и дает лучшие результаты», — говорит Матс Боверуд (Mats Båverud), генеральный директор Väderstad Group.

Как всегда, Väderstad будет реинвестировать от 6% до 8% своего оборота в развитие.

«Разработка продукции — это сердце нашего бизнеса, и это те инвестиции, которые доказали свою прибыльность в долгосрочной перспективе, позволяя нам сохранять лидирующие позиции», — говорит Матс.

2010-е годы — десятилетие повышенных требований к сельскому хозяйству

Повышение эффективности, по мнению Väderstad, было ключевой характеристикой аграрного сектора в последнее десятилетие. Количество работников в отрасли уменьшилось, что привело к повышению требований к тем, кто остается.

«Повышение эффективности означает, что меньшему количеству фермеров нужно производить больше продуктов питания. Это усложнило сельскохозяйственную технику, что, в свою очередь, усилило степень нашего взаимодействия с клиентами, — таким образом, к нашим сервисным и вспомогательным функциям предъявляются повышенные требования», — объясняет Бо Старк, менеджер по продажам в северных странах и совладелец компании.

Väderstad удалось удовлетворить этот спрос в 2010-е годы как за счет развития существующей техники и технологий, так и благодаря новой сеялке точного высева «Темпо», которая была запущена в начале десятилетия.

«Наше тесное сотрудничество с фермерами во всем мире имеет решающее значение для развития нашей продукции. Это вопрос понимания их потребностей как на сегодняшний, так и на завтрашний день и, конечно, разработки на этой основе решений, которые превзойдут их ожидания», — говорит Бо.

2020-е годы — десятилетие устойчивого развития и выращивания новых сельскохозяйственных культур

Население мира растет, как и спрос на продовольствие, в то время как посевные площади сокращаются, а изменение климата становится все более ощутимым.

«Наша способность вместе с фермерами помочь решить это уравнение с помощью еще более эффективной техники и технологий выращивания имеет решающее значение для нашего дальнейшего успеха. Для того, чтобы добиться высоких показателей, мы должны идти в ногу с фермерами и потребителями в вопросах устойчивого развития. Мы должны понимать, чего хотят потребители, чтобы предоставить им превосходящую ожидания технику и методы ее доставки», — заключает Бо.