Эта шина, разработанная в тесном сотрудничестве с фермерами и дилерами, гарантирует высочайшую надежность работы в полевых и дорожных условиях. При ее создании использовалась уникальная технология многослойных грунтозацепов (Stratified Layer Technology, SLT), которая в равной степени обеспечивает передачу максимального тягового усилия и длительный срок службы. AGRI STAR II имеет индекс скорости D, то есть 65 км/час, гарантию от производителя семь лет и привлекательный дизайн.



С момента вывода на рынок шина AGRI STAR II будет доступна в 76 типоразмерах в сериях 70 и 85. Эта полная линейка включает также шины специальных размеров и различных индексов нагрузки.



SLT выводит сцепные свойства и долговечность на новый уровень

Инженеры Alliance Tire Group разработали уникальную технологию многослойного грунтозацепа (SLT) — оптимальное решение многочисленных задач в сельском хозяйстве. Каждый грунтозацеп состоит из двух слоев с разными профилями: верхнего слоя — с одним углом, нижнего — с двумя углами, что компенсирует снижение тяговых свойств шины в процессе износа. В сочетании с большей глубиной протектора и оптимальным количеством выступов эти два слоя обеспечивают передачу максимального тягового усилия в поле даже после длительной эксплуатации, а также отличные ходовые качества на твердых покрытиях.



Благодаря SLT высокая износоустойчивость, долговечность шины и сохранение отличных рабочих характеристик в течение более длительного времени объединились в шине AGRI STAR II. Когда верхний слой грунтозацепа — около 40% глубины протектора — изнашивается, в действие вступает нижний слой, и грунтозацеп меняет свою геометрическую форму. Этот новый слой превосходно обеспечивает передачу тягового усилия, сравнимого с совершенно новой шиной! В практической повседневной работе этот SLT-эффект приводит к значительному увеличению качественного срока эксплуатации.



«Длительный срок службы можно назвать обязательным условием большинства современных сельскохозяйственных шин. Но на протяжении этой долгой жизни, как правило, снижается качество и производительность шины. Нашей целью было вывести долговечность на новый уровень: обеспечить максимальную производительность даже после продолжительного использования. И мы сделали это! AGRI STAR II обеспечивает такое же мощное тяговое усилие, как и новая шина, даже после 40% износа глубины протектора», — говорит Анджело Норонья, президент Alliance Tire Group в странах EMEA.



Высочайшие эксплуатационные характеристики на дороге и бездорожье

AGRI STAR II обеспечивает больший комфорт, впечатляющую стабильность и сцепление на дороге, а также повышенную устойчивость к заносам и уверенное сцепление на скользких поверхностях. Это стало возможным за счет увеличения объема резины по центру шины и повышенной жесткости в сочетании с особой конструкцией выступа. Еще одно важное свойство — индекс скорости D, что дополняет превосходные эксплуатационные характеристики и выходит за рамки общепринятого на сегодня стандарта радиальных тракторных шин.



AGRI STAR II также характеризуется широкими плечами для защиты как почвы, так и урожая при работе в поле. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает эффективную защиту от повреждений, в то время как полиэстровый каркас стабилизирует форму шины в течении долгого времени, также и в условиях перегрева. Обе эти характеристики способствуют исключительной долговечности шины. Кроме того, уникальная конструкция выступов SLT обеспечивает эффективную самоочистку.



«Наша инновационная шина AGRI STAR II является премиальным продуктом и в то же время очень доступна по цене. Дополнительным преимуществом также является 7-летняя гарантия. Таким образом, шина стала нашим убедительным ответом на растущие требования и пожелания фермеров и дилеров к современным сельскохозяйственным шинам», — подчеркивает Анджело Норонья.



Уникальное дополнение: потрясающий дизайн

Помимо высочайшей производительности и срока службы, в процессе разработки шины AGRI STAR II особое внимание было уделено внешнему виду! Мощные изогнутые выступы, 5-лопастный дизайн боковины с 3D-эффектом, глянцевая тефлоновая обработка и еще более глубокий черный цвет делают эту шину хорошо узнаваемой на расстоянии.



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