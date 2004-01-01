Как показало исследование, практически каждый второй россиянин — 43% — сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% покупали такую продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже.



Система маркировки уже действует в ряде отраслей: в 2017 году началась маркировка шуб и лекарств, с 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, в декабре запущена маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин и некоторых предметов одежды. Эксперимент по внедрению системы проводится сейчас для молочной продукции. О введении маркировки знают или слышали 76% россиян, следует из опроса ВЦИОМ. При этом 73% опрошенных положительно относятся к данной инициативе.



Для работы потребителей с системой разработано мобильное приложение «Честный знак». Как показал опрос ВЦИОМ, три четверти россиян — 74% — готовы использовать данное приложение с целью проверки товаров при наличии возможности установить его на свой телефон. Чаще об этом сообщают молодые люди 18-24 лет (82%) и 25-34 лет (84%).



«Результаты опроса очевидно показывают, что в обществе есть осознанный запрос на безопасность и качество потребления, а также запрос на реальную ответственность производителей и продавцов нелегальной продукции. Тот факт, что три четверти опрошенных готовы установить и использовать приложение «Честный знак» для проверки товаров, говорит о том, что современный осознанный потребитель готов самостоятельно отстаивать свои права. По мере развития системы именно потребители станут влиять на ассортимент и предложение, выбирая проверенную оригинальную продукцию и отказываясь от брендов, с которыми чаще возникают сложности в подтверждении их легальности», — заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.



По мнению россиян, в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары — так считает каждый второй россиянин (55%). 47% респондентов полагают, что необходимо использовать маркировку на продуктах питания. Так, в частности, каждый четвертый респондент считает уместным ее внедрение для молочной продукции, 18% — для товаров и продуктов для детей, 17% — для алкоголя, 14% — для мясной и рыбной продукции. При этом 48% опрошенных готовы к тому, что за маркированные продукты питания придется платить больше. Например, переплачивать за лекарства, с условием того, что цифровая маркировка будет гарантировать потребителю легальность и качество медицинских препаратов, согласны 60% респондентов, за продукты питания — 48%.



Говоря о последствиях введения системы, 47% россиян считают, что это скорее поспособствует снижению количества нелегальной продукции. Более того, 58% и 59% опрошенных уверены, что маркировка повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями.



Большинство респондентов — 92% — считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность. 94% поддерживает ответственность для государственных органов, допустивших производство или продажу нелегальной продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов. Покупатель же, сознательно приобретающий нелегальную продукцию, по мнению 34% россиян, не должен нести никакой ответственности, или должен быть ответственен только морально. Так считают 29% опрошенных.

