Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.725
eur
70.512
moex
3067.7
brent
56.28
пшеница
549.6
сахар
14.61
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Проект «Коудайс МКорма» завоевал Гран-при конкурса инновационных проектов XXV выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»
«Коудайс МКорма»
|
Февраль 2020
Крупнейшая выставка российского АПК «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» традиционно прошла на ВДНХ в конце января
Фото: «Коудайс МКорма»

С 28 по 30 января в павильоне 75 кипела жизнь: на стендах непрерывно проходили встречи с действующими и потенциальными партнерами, переговорные комнаты ни минуты не пустовали, а планинги руководителей были плотно расписаны задолго до начала выставки, превращая даже обеды и ужины в бизнес-встречи. 

Третий день выставки традиционно завершился церемонией награждения лауреатов XIII Международного конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности», организованного Союзом комбикормщиков и «Экспохлебом». Проект компании «Коудайс МКорма» - «Отечественный престартер для цыплят-бройлеров Broiler Vital», представленный директором по производству Юрием Кочневым, завоевал Гран-при в номинации «Комбикорма, белково-витаминный концентрат и премиксы». Broiler Vital позволяет максимально реализовать генетический потенциал молодняка современных высокопродуктивных мясных кроссов, получать стабильный прирост живой массы и нормативную сохранность молодняка.

Популярность ЗКВ растет с каждым годом, гости и участники говорят на разных языках, но неизменно договариваются о новых проектах, делятся опытом, знакомятся с инновационными отраслевыми разработками, заключают новые контракты. В этом году выставка отметила свое 25-летие, встретив этот юбилейный рубеж в динамике роста и развития. Компания «Коудайс МКорма» прошла с «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» весь этот путь вместе, преодолевая трудности, поддерживая друг друга, радуясь общим победам. Выставка была и остается нашим стратегическим партнером и надежным другом. Мы благодарим Юрия Кацнельсона и всю команду «Экспохлеба» за это надежное партнерство длиной в четверть века, искренне желаем коллегам дальнейшего процветания и надеемся, что встретим вместе еще ни один юбилей!

Компания «Коудайс МКорма»

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Продукция ГК «ЭФКО» получила высшие награды на международном конкурсе
Партнерский материал. «Росагролизинг» и Weidemann GmbH подписали соглашение о сотрудничестве
Партнерский материал. 73% россиян - за маркировку потребительских товаров
Партнерский материал. Клиентский сервис «Мустанг Технологии Кормления» признали лучшим
Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» представил инновационную разработку для молочных ферм

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №1, январь 2020
«Агроинвестор»
Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года
«Агроинвестор»
Экспорт зерна в 2020 году может увеличиться до 48 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие
«Агроинвестор»
Как по маслу: 2019 год стал удачным для масложирового сектора
«Агроинвестор»
Пересластили: каким стал 2019 год для свеклосахарной отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией