Партнерский материал. Проект «Коудайс МКорма» завоевал Гран-при конкурса инновационных проектов XXV выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»

С 28 по 30 января в павильоне 75 кипела жизнь: на стендах непрерывно проходили встречи с действующими и потенциальными партнерами, переговорные комнаты ни минуты не пустовали, а планинги руководителей были плотно расписаны задолго до начала выставки, превращая даже обеды и ужины в бизнес-встречи.



Третий день выставки традиционно завершился церемонией награждения лауреатов XIII Международного конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности», организованного Союзом комбикормщиков и «Экспохлебом». Проект компании «Коудайс МКорма» - «Отечественный престартер для цыплят-бройлеров Broiler Vital», представленный директором по производству Юрием Кочневым, завоевал Гран-при в номинации «Комбикорма, белково-витаминный концентрат и премиксы». Broiler Vital позволяет максимально реализовать генетический потенциал молодняка современных высокопродуктивных мясных кроссов, получать стабильный прирост живой массы и нормативную сохранность молодняка.



Популярность ЗКВ растет с каждым годом, гости и участники говорят на разных языках, но неизменно договариваются о новых проектах, делятся опытом, знакомятся с инновационными отраслевыми разработками, заключают новые контракты. В этом году выставка отметила свое 25-летие, встретив этот юбилейный рубеж в динамике роста и развития. Компания «Коудайс МКорма» прошла с «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» весь этот путь вместе, преодолевая трудности, поддерживая друг друга, радуясь общим победам. Выставка была и остается нашим стратегическим партнером и надежным другом. Мы благодарим Юрия Кацнельсона и всю команду «Экспохлеба» за это надежное партнерство длиной в четверть века, искренне желаем коллегам дальнейшего процветания и надеемся, что встретим вместе еще ни один юбилей!



Компания «Коудайс МКорма»

