Партнерский материал. Продукция ГК «ЭФКО» получила высшие награды на международном конкурсе

Выставка проходила с 28 по 30 января в Москве, в рамках мероприятия был организован международный конкурс «Инновации в комбикормовой промышленности». ГК «ЭФКО» представила два ингредиента для комбикормов и получила высшие награды:



• гран-при за шрот соевый кормовой тостированный: высокопротеиновый, обогащенный липидами (55%), ГОСТ Р 53799-2010;



• золотую медаль за шрот рапсовый тостированный, ГОСТ 30257–95 .



«ЭФКО» уже несколько лет выпускает соевый шрот, в том числе и высокопротеиновый, из сырья, не подверженного генной модификации. С 2019 году в партнерстве с Группой компаний «Черкизово» был запущен проект по переработке высокопротеиновой сои и получен качественный шрот, обогащенный липидами, с содержанием сырого протеина на а. с.в. 55%.



«Высокопротеиновый соевый шрот (c содержанием протеина 48-49% на фактическую влагу) более востребован, особенно у птицеводов, поскольку продуктивность птицы зависит от качества протеина в комбикормах. Протеин корма — ключевой источник незаменимых аминокислот в рационе свиней и птицы», — прокомментировал инженер-технолог ГК «ЭФКО» Сергей Кудинов.



Продукты переработки рапса являются альтернативным сырьем для полноценного белкового кормления крупного рогатого скота и сельскохозяйственных животных. Специалистами компании «ЭФКО» в данном направлении проведена реконструкция оборудования и оптимизация технологии переработки семян рапса, в результате чего на базе завода ООО «Либойл» в 2018 году получен продукт с достаточно высокими питательными показателями, способный конкурировать с соевыми шротами различных производителей (уровень содержания сырого протеина — 43-44%, клетчатка — 12-14%). Его преимущество перед обычным заключается в повышенной питательности за счет высокого количества протеина с одновременно пониженным содержанием клетчатки, что способствует лучшей перевариваемости белка.



Компания «ЭФКО», используя современную технологию дополнительной механической обработки оболочки рапсового шрота, выпускает высокобелковый кормовой продукт, выгодно отличающийся от исходного шрота по протеиновой и энергетической питательности.



«Благодаря механическому фракционированию и дополнительному удалению значительной части оболочки в рапсовом шроте возрастает содержание сырого протеина, сырого жира и фосфора, а уровень сырой клетчатки, сырой золы, БЭВ уменьшается, — сообщает Сергей Кудинов. — Существенно увеличивается в конечном продукте концентрация незаменимых аминокислот, прежде всего остро лимитирующих: лизина, метионина и цистеина, и что немаловажно — повышается энергетическая ценность. Такое улучшение питательности позволило включить новый белковый продукт в рацион дойных коров, свиней и птицы при частичной замене соевого шрота».



Специалисты ГК «ЭФКО» приняли активное участие в деловой программе международного форума. Инженер-технолог службы директора маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Сергей Кудинов в своем докладе «Использование защищенных жиров в кормлении КРС» в рамках конференции «Инновационные технологии производства кормов в скотоводстве» затронул проблему создания сбалансированного соотношения жирных кислот в молоке коровы, поскольку любой перекос по жирным кислотам в составе потребляемых продуктов негативно сказывается на здоровье животного и человека.



В течение всех дней выставки на стенде компании «ЭФКО» присутствующие смогли ознакомиться с компонентами комбикормов: подсолнечным, соевым и рапсовым шротами и маслами, соевой оболочкой, жиром растительным сухим для КРС ULTRA FEED F. В частности, посетителей стенда интересовала информация о получении максимального эффекта от использования представленных ингредиентов при кормлении КРС, свиней и птицы для получения наибольшей продуктивности при их выращивании. Технологи ГК «ЭФКО» вместе с коллегами из коммерческой службы поделились своими знаниями и опытом с бизнес-партнерами, посетившими стенд компании.

