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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Федеральная «программа 1432» получит поддержку «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
|
Февраль 2020
Компания «Ростсельмаш» совместно с дилерами объявляет о введении сезонных условий приобретения тракторов 2000-й серии. До 1 апреля 2020 года сельхозтоваропроизводители России смогут приобрести технику «Ростсельмаш» по цене 2019 года и со скидкой 15/20%, которую в минувшем году предоставляла федеральная «программа 1432»
Фото: «Ростсельмаш»

Особые условия распространяются на тракторы моделей RSM 2375 и RSM 2400.

Благодаря поддержке «Ростсельмаш», аграрии приобретут современные сельхозмашины по выгодной цене, сэкономив на каждой покупке до 2,5 млн руб. «Размер скидки зависит от региона, в котором работает сельхозтоваропроизводитель. Таким образом, «Ростсельмаш» сохраняет преференции для аграриев, которые они получали в 2019 году при поддержке федеральной «программы 1432», — говорит директор по маркетингу Максим Нахабо. 

В 2019 году было объявлено об изменениях в федеральной программе субсидирования сельхозтехники (постановление правительства РФ № 1432 от 27.12.2012). Новый год начался, но четкой определенности до сих пор нет ни у аграриев, ни у машиностроителей. Это напоминает 2013 год, когда правительственное постановление заработало лишь спустя несколько месяцев после принятия, в результате процесс модернизации и обновления машинотракторных парков приостановился.

Чтобы не допустить возврата ситуации семилетней давности, компания «Ростсельмаш» сохранила особые условия поставок техники в регионы страны.

В компании уверены, что эти действия позволят хозяйствам сохранить темпы обновления машинотракторных парков и подготовиться к началу активных сельхозработ. «Дисконт в 15-20% — это существенная помощь аграриям и отличная возможность ускорить процесс модернизации, — считает директор ОАО «Семиреченская база снабжения» Вадим Соловьев. — Данная мера поддержки поможет максимально эффективно спланировать финансовый план деятельности хозяйств, их рентабельности и развития на год». 

Компании напоминают, что срок действия сезонного предложения и количество продукции ограничены. Подробности условий программы можно уточнять в дилерских центрах «Ростсельмаш».

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