Партнерский материал. Кормоуборочные комбайны RSM F уже в продаже и в полях

С техническими характеристиками всех трех комбайнов линейки можно ознакомиться на сайте «Ростсельмаш », а сейчас мы сосредоточимся на «бесцифровых» особенностях.



Сначала — о производительности. Нам известно о полевых тестах RSM F 2650, проведенных в двух хозяйствах Черноземья.



На поле ООО «Рассвет» комбайн RSM F 2650 работал с фоном урожайностью кукурузы на корню 227,9 ц/га. Здесь зафиксировали следующий результат: за 20 мин. 39 с. чистого времени убрано 2,33 га; скошено, измельчено и погружено в транспорт 53,1 т силосной массы при суммарном расходе топлива в 37 л или удельном в 0,7 л/т. Расчетная производительность — 154,85 т/час.



Что интересно, в этом хозяйстве тестовую машину решили сравнить с менее мощной (490 л. с.) импортной, проведя столько же замеров и также вычислив расчетную производительность. Контрольный комбайн работал на поле с урожайностью 190,9 ц/га, агрегатировался с 6-тиметровой жаткой. За 25 мин. 59 с. машина убрала 2,6 га и загрузила в транспорт 49,65 т силосной массы при удельном расходе топлива 0,73 л/т. Расчетная производительность составила 115,7 т/час.



В принципе, эти результаты вполне ожидаемы, и можно сказать, что оба комбайна работали на равных, учитывая их разные технические характеристики. Итоги показывают лишь то, что более мощный RSM F 2650 предсказуемо убирает быстрее, и при том же расходе горючего (а это уже интереснее). Впрочем, в условиях дефицита времени, на наш взгляд, это немаловажный плюс, особенно с учетом разницы в стоимости самих комбайнов.



Но машина не в состоянии выдать весь свой потенциал без грамотной логистики. Нехватка транспорта под загрузку и вывоз силоса серьезно ограничивает ее возможности. Так, в другом хозяйстве комбайн в течение двух световых дней работал на полях с урожайностью 352 ц/га. За это время он убрал 60,56 га, загрузив в транспортные средства 2143,91 т силосной массы при удельном расходе горючего 0,67 л/т. Таким образом, средняя производительность уборки составила 119 т/час.



Дело в том, что при расчете потребного грузового транспорта участие в уборке RSM F 2650 не предполагалось, что понятно. В результате простои составили порядка 4 часов, а производительность рассчитывали «по полному времени».



Как он экономит?

Кормоуборочные комбайны RSM F 2000 оснащены двигателями ОМ 473LA мощностью 611 л. с. (RSM F 2650), 503 л. с. (RSM F 2550) и ОМ 471LA мощностью 448 л. с. (RSM F 2450). Эта серия демонстрирует на 8-10% большую экономичность, чем моторы предыдущего поколения. А за счет запаса мощности в 22% агрегаты более устойчиво функционируют в условиях перегрузки, позволяя длительное время работать даже на пониженных оборотах. Но понятно, что умеренные аппетиты при высокой производительности обусловлены не только возможностями двигателей.



Традиционно для кормоуборочных комбайнов «Ростсельмаш» технологический тракт машин новой серии скомпонован таким образом, чтобы обеспечить передвижение массы с наименьшими потерями, связанными с изменением траектории движения. Продукт перемещается чуть ли не по прямой линии. Разумеется, сохранен принцип роста скорости движения продукта на каждом последующем технологическом этапе. Приводы измельчающего барабана и ускорителя выгрузки запитаны напрямую с коленчатого вала двигателя. Это тоже снижает потери энергии, а также позволяет синхронизировать работу агрегатов и изменять их скорость вращения прямо на ходу.



Новые измельчающие барабаны сохранили свою «инерционность», которая помогает справляться с перегрузками без перерасхода энергии. Ножи — 48 шт., установлены шевронно в четыре ряда. Кстати, половину можно снимать: в полной комплектации длины резки варьируются в пределах 4…22 мм, а при демонтаже половины ножей — в диапазоне 8…44 мм.



А как с эргономикой?

У комбайнов RSM F с этим все в полном порядке, причем не только с комфортом кабины, но и с легкостью эксплуатации машины. Система быстрой навески и фиксации адаптеров позволяет подготовить машину к работе буквально за 5 минут. Операции регулировки длин резки, положения противорежущего бруса, заточки ножей (кстати, в 2 раза быстрее, чем раньше), установка травяной шахты или доизмельчителя в транспортный канал выполняются автоматически — достаточно отдать команду из кабины.



Система централизованной автоматизированной смазки с необходимой периодичностью и в нужном количестве подает СМ в 33 важнейших точки, что, безусловно, упрощает уход за машиной. Разумеется, помощь оказывает и бортовой компьютер, информируя, подсказывая, предупреждая, советуя — выводит информацию на большой монитор и дублирует «голосом». И это, конечно, не все плюсы новых комбайнов «Ростсельмаш» серии RSM F 2000.

