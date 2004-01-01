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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «РосАгроМаркет» и ЦРПТ подписали меморандум о сотрудничестве
ЦРПТ
|
Февраль 2020
ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак», и федеральная сеть оптово-распределительных центров «РусАгроМаркет-Холдинг» подписали меморандум об информационном сотрудничестве для популяризации проекта национальной цифровой маркировки «Честный знак»
Фото: ЦРПТ

Партнеры ставят своей целью информирование производителей, переработчиков, оптовых и розничных продавцов сельскохозяйственной продукции продуктов питания о преимуществах и задачах государственной системы маркировки и прослеживания товаров.

«РусАгроМаркет-Холдинг» поможет ЦРПТ установить постоянный прямой информационный обмен с профессиональным сообществом, разработать и апробировать обучающие материалы по маркировке и прослеживанию и станет площадкой для организации обучающих мероприятий и других форматов взаимодействия с отраслью.

«Цифровая маркировка позволяет отследить «жизненный путь» товара — с момента его выпуска на предприятии до продажи в рознице. Глобальная цель ― прозрачность экономики, прослеживание товарооборота, борьба с контрафактом и защита покупателя, — говорит генеральный директор «РусАгроМаркет-Холдинг» Богдан Григорьев. — Производители контрафакта сегодня научились производить товары, внешне почти неотличимые от оригинальных. Цифровая маркировка защитит легальный бизнес и поможет покупателям обезопасить себя от некачественных продуктов».

По словам Алексея Сидорова, руководителя товарной группы «Молоко», ЦРПТ введение маркировки во всех товарных группах осуществляется поэтапно и всегда в тесном взаимодействии с бизнесом. После проведения эксперимента устанавливается дата, начиная с которой выпуск немаркированных товаров запрещен и дата, начиная с которой прекращается реализация немаркированной продукции. «У бизнеса всегда есть время, чтобы адаптироваться в новой для них системе и оптимальный период для реализации немаркированных остатков, — отмечает он. — Сотрудничество с «РусАгроМаркет-Холдингом» поможет сделать переход на новые условия работы для производителей еще более понятным и прозрачным».

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