Партнерский материал. «РосАгроМаркет» и ЦРПТ подписали меморандум о сотрудничестве

Партнеры ставят своей целью информирование производителей, переработчиков, оптовых и розничных продавцов сельскохозяйственной продукции продуктов питания о преимуществах и задачах государственной системы маркировки и прослеживания товаров.



«РусАгроМаркет-Холдинг» поможет ЦРПТ установить постоянный прямой информационный обмен с профессиональным сообществом, разработать и апробировать обучающие материалы по маркировке и прослеживанию и станет площадкой для организации обучающих мероприятий и других форматов взаимодействия с отраслью.



«Цифровая маркировка позволяет отследить «жизненный путь» товара — с момента его выпуска на предприятии до продажи в рознице. Глобальная цель ― прозрачность экономики, прослеживание товарооборота, борьба с контрафактом и защита покупателя, — говорит генеральный директор «РусАгроМаркет-Холдинг» Богдан Григорьев. — Производители контрафакта сегодня научились производить товары, внешне почти неотличимые от оригинальных. Цифровая маркировка защитит легальный бизнес и поможет покупателям обезопасить себя от некачественных продуктов».



По словам Алексея Сидорова, руководителя товарной группы «Молоко», ЦРПТ введение маркировки во всех товарных группах осуществляется поэтапно и всегда в тесном взаимодействии с бизнесом. После проведения эксперимента устанавливается дата, начиная с которой выпуск немаркированных товаров запрещен и дата, начиная с которой прекращается реализация немаркированной продукции. «У бизнеса всегда есть время, чтобы адаптироваться в новой для них системе и оптимальный период для реализации немаркированных остатков, — отмечает он. — Сотрудничество с «РусАгроМаркет-Холдингом» поможет сделать переход на новые условия работы для производителей еще более понятным и прозрачным».

