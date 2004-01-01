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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ планирует увеличить объем финансирования компаний из СНГ
Московский кредитный банк
|
Февраль 2020
Московский кредитный банк (МКБ) планирует в 2020 году увеличить объемы финансирования компаний из СНГ, в том числе белорусских. Об этом рассказали представители банка в ходе конференции Cbonds «Долговой рынок республики Беларусь» в Минске
Фото: Московский кредитный банк

Компаниям из СНГ достаточно комфортно как организовать размещение ценных бумаг на российском рынке, так и получить классическое финансирование путем прямого кредитования или факторинга.

«Иностранному эмитенту достаточно комфортно организовать размещение в России по российскому праву. По своей сути текущие условия выхода на российский рынок ничем не тяжелее, чем евробондовые истории, а с точки зрения инфраструктурных затрат — существенно дешевле. На сегодняшний день ЦБ РФ практически полностью адаптировал эту процедуру согласно мировым практикам, — подчеркнул начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин. — На иностранного эмитента, так же, как и на российского, распространяются требования законодательства о раскрытии информации (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, решения СД, публикация ежеквартальных отчетов и пр.), однако, если эмитентом является SPV, а поручительство оформлено внешней офертой, то фактическое раскрытие информации минимально».

Если иностранный эмитент уже осуществляет соответствующее раскрытие у себя в стране, то в России в определенных случаях, он сможет делать это по упрощенной схеме.

«Успешные размещения облигаций республики Беларусь и компании «Евроторг», организатором которого выступил МКБ, наглядно демонстрируют высокий интерес к качественному иностранному риску со стороны всех категорий российских инвесторов, — отметил Степан Ермолкин. — Ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы при принятии инвестиционных решений: отрасль и положение в ней эмитента, масштабы бизнеса компании, уровень долговой нагрузки и наличие рейтинга от российского агентства».

Банк активно работает на белорусском корпоративном рынке. В настоящий момент в МКБ развита услуга факторинга как импортного, так и экспортного. Его развитию способствует значительный товарооборот между Белоруссией и Россией. МКБ реализует различные виды международного факторинга как с прямым риском на дебитора, так и с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию FCI.

«Мы готовы работать напрямую с любым из крупнейших белорусских банков, а также с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию, — прокомментировал управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ Ренат Ганеев. — Более того, МКБ предлагает обширный набор решений субсидированного финансирования для белорусских компаний, импортирующих российские товары, и во многом берет все финансовые риски на себя».

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