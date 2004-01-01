Партнерский материал. Участие в саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» подтвердил ряд спикеров

В качестве спикеров, экспонентов и посетителей в выставке будут участвовать компании-производители и поставщики кормов, ветпрепаратов, производственного оборудования, а также решений по переработке, упаковке и доставке сельскохозяйственной продукции потребителю. В 2019 году на мероприятии присутствовало около 7,5 тыс. специалистов из более 70 стран. В 2020 году ожидается увеличение количества экспонентов и гостей выставки. Заявки на участие в мероприятии на сегодняшний день подали компании из Беларуси, Германии, Дании, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, Малайзии, Польши, США, Турции и Японии.



Трехдневная деловая программа выставки включает в себя рассмотрение круга вопросов, актуальных для производителей и поставщиков сельскохозяйственного рынка. Мероприятия разделены на три тематических блока: «Производство», «Экономика», «Технологии». Каждый из них содержит подборку тем и вопросов для рассмотрения.



Саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» за пять лет работы стал авторитетным мероприятием, зарекомендовавшим себя как площадка для обмена опытом представителей аграрного сектора. «Саммит позволяет наладить взаимодействие между бизнесом и представителями власти, вести конструктивный диалог на межрегиональном и страновом уровнях, формировать важные решения для развития АПК, — говорит президент выставочной компании «Асти Групп», которая является организатором мероприятия, Наринэ Багманян. — Подготовку к саммиту 2020 года мы начали еще прошлым летом, сегодня она вышла в активную стадию».



Свое участие в саммите уже подтвердил ряд спикеров. Так, с докладом на тему «Мировой рынок мяса птицы: проблемы и перспективы» на мероприятии планирует выступить руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов. А старший менеджер практики оказания услуг компаниям агропромышленного комплекса PwC в России Антон Виноградов представит гостям и участникам мероприятия презентацию «Внешняя торговля, перспективные направления экспорта».

