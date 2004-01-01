Партнерский материал. «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк»: пятнадцатый год в интересах российских аграриев

Завод «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» - одна из молодых, но при этом динамично развивающихся производственных площадок международного сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group. История проекта локального производства техники Kverneland на территории России началась в 2006 году, когда для сокращения сроков поставки техники было принято решение о начале локального выпуска оборудования в Липецке. Первые пару лет объемы не превышали пары десятков сеялок в год. За годы существования серьезно расширились производственные мощности, номенклатура и объемы выпускаемой техники.



Сегодня «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» занимает свыше 10 тыс. кв. м. производственных площадей. Мощности завода рассчитаны на выпуск продукции на 20 млн евро в год. Доля использования отечественного сырья и компонентов в зависимости от производимой машины колеблются от 30% до 100%. На предприятии трудятся 90 человек, большая часть которых — это жители Липецкой области.



Портфель производимых здесь единиц включает более 30 номенклатурных наименований техники Kverneland. Растущие производственные компетенции российской площадки были высоко оценены внутри компании. Сначала завод начал экспортировать рамы сеялок точного высева для европейских заводов Kverneland Group, комплектующие для тракторов Kubota, а в конце прошлого года здесь было запущено и производство техники Great Plains, «сестринского» бренда, также, как и Kverneland Group, входящего в состав корпорации Kubota.



Заводом была выпущена первая партия глубокорыхлителей модели SS1700. В начале нынешнего года начато производство тестового образца культиватора FCC8539; а до конца года заводом будет освоен выпуск и еще одной модели этого вида техники (FCF8539). Производство прицепного оборудования Great Plains пока не превысит 6% от общего объема производства Липецкой площадки. Вместе с тем, по всем единицам уровень использования российских компонентов будет превышать 30%.



«Липецкий завод — это наша гордость и способ повышения доверия российского аграрного сообщества к Kverneland Group: практическое подтверждение серьезности намерений компании в отношении российского АПК, социальной ответственности и соблюдения законодательства, — прокомментировал Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ». — Мы не только имеем возможность локализовать выпуск наиболее релевантных рынку машин из линеек Kverneland и Great Plains, но и улучшить конструкционные особенности оборудования с учетом интенсивности его эксплуатации в российских условиях. Кроме того, мы концентрируемся на включении выпускаемой в России техники в программу государственного лизинга, чтобы еще больше сельхозпроизводителей имели возможность внедрять ее в своих хозяйствах».

