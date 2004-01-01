Партнерский материал. МКБ рассказал начинающим фермерам о поддержке и развитии внешнеэкономической деятельности

Минсельхоз Удмуртии запустил бесплатную образовательную программу для начинающих фермеров и сельхозкооператоров республики — акселератор «Я — фермер». Это серия обучающих лекций и семинаров, которые проводят представители Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова, компании «УралБизнесЛизинг», корпорации МСП, Московского кредитного банка (МКБ), Национального союза агростраховщиков и др.



Первый этап обучения начался 20 февраля и продлится до 27 марта. За это время состоится 12 семинаров, в ходе которых начинающие предприниматели получат практическое руководство по успешной реализации своих бизнес-проектов в сельском хозяйстве. В частности, они узнают о юридическо-правых аспектах ведения фермерского хозяйства, бизнес-планировании, порядке приобретения земельных участков, привлечения инвестиций, познакомятся с опытом коллег, проанализируют ключевые ошибки, возникающие в агробизнесе.



Первый день работы акселератора был посвящен таким актуальным для агросектора темам как цифровизация, поддержка внешнеэкономической деятельности, перспективы развития переработки в мясной промышленности и др. Об инструментах поддержки и развития ВЭД компаний АПК фермерам рассказала начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. В своем выступлении она обратила внимание, что при выходе на внешние рынки важно не только предложить потенциальным импортерам качественную продукцию по конкурентной цене, важно также учитывать особенности логистики, инфраструктуры, продвижения товара на зарубежном рынке. И если с экспортом зерна или масложировой продукции — ключевых экспортных позиций российского АПК — вопросов обычно не возникает, то с вывозом другой продукции, особенно с высокой добавленной стоимостью, или при расширении географии поставок появляются сложности и риски — как экономические, так и политические. В частности, отгруженный товар может быть не оплачен.



Чтобы обезопасить свой бизнес, экспортерам целесообразно работать совместно с банками, страховыми компаниями, агентствами, у которых есть необходимые компетенции для оценки и хеджирования потенциальных рисков. Это особенно актуально для предприятий МСП, у которых, как правило, нет полноценных юридических отделов, маркетологов и даже переводчиков, способных тщательно изучить контракт и проанализировать потенциальный рынок. Банки заинтересованы в качестве этой работы, поскольку кредитуют экспортеров под выручку и должны обезопасить себя от риска, что компания ее не получит. Однако важно, чтобы у банка был необходимый опыт в реализации импортно-экспортных операций, и чтобы он мог предложить широкую линейку продуктов: кредитование, банковские гарантии, аккредитив, экспортный факторинг и прочие, перечислила Бахова. В ходе лекции она привела примеры сотрудничества МКБ с экспортерами, в числе которых, например, компания из топ-10 экспортеров зерна, производитель мясной продукции, поставляющий ее в Китай, крупная розничная сеть и другие.



Также Наталья Бахова рассказала начинающим фермерам о возможности субсидирования кредитов для предприятий АПК, ориентированных на экспорт. Минсельхоз компенсирует им 90% ключевой ставки ЦБ, при этом ставка по кредиту будет фиксированной и составит от 1% до 5% годовых. Производители могут привлечь как краткосрочный кредит на закупку товаров, необходимых для обеспечения производства или переработки и реализации продукции, так и инвестиционный для развития бизнеса, например, закупку оборудования, модернизацию производства и т. д.



Акселератор «Я — фермер» проводится второй раз. В прошлом году его участники смогли получить 46 грантов «Агростартап» на общую сумму 116,5 млн руб., а также 34,2 млн руб. на развитие сельской кооперации. С нуля в Удмуртии было создано 37 КФХ. В этом году начинающие фермеры в процессе обучения также могут подать заявки на участие в грантовом конкурсе. Объем грантовой поддержки составляет 120 млн руб., благодаря этим средствам в республике должно быть открыто 36 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, рассчитывает Минсельхоз региона.

