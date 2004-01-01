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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Свердловским животноводам рассказали о технологиях кормления крупного рогатого скота
«Мустанг Технологии Кормления»
|
Февраль 2020
20 февраля компания «Мустанг Технологии Кормления» совместно с «Союзом животноводов Урала» организовала семинар «Современные методы оценки качества кормов для КРС и их влияние на состав рационов, опыт кормления и тенденции в современном животноводстве» для руководителей хозяйств, зоотехников и ветеринаров региона. Мероприятие посетили более 100 гостей из Свердловской и Тюменской областей, а также республики Удмуртия
Фото: «Мустанг Технологии Кормления»

Докладчиками на семинаре, помимо экспертов компании «Мустанг», выступили приглашенные спикеры голландской лаборатории BLGG, специализирующейся на проведении сельскохозяйственных анализов, и Ancore — поставщика кормовых ингредиентов международного уровня, официального дистрибьютора Pancosma в России. 

Презентации участников семинара были посвящены актуальным технологиям кормления крупного рогатого скота, вопросам качества и безопасности кормов.

Технический директор по КРС компании «Мустанг» Вадим Барнев рассказал о современном опыте кормления КРС в транзитный период, основных показателях и их интерпретации в кормлении, причинах возникновения и решении зоотехнических проблем в новотельный период, а также эффективных технологиях кормления, оптимальных для периода транзита. 

О результатах внедрения таких решений на практике в животноводческих хозяйствах Свердловской области рассказал старший консультант-эксперт компании Леонид Неймышев.

Эксперты компании Ancore выступили с презентацией на тему «Использования органических микроэлементов, подсластителей, ароматизаторов и фитобиотиков в кормлении КРС». Доклад специалистов лаборатории BLGG был посвящен современным методам оценки качества кормов для КРС и их влиянию на состав рационов с учетом территориальных особенностей.

Одним из основных спикеров семинара стала исполнительный директор НП «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева, которая отметила, что защита интересов производителей молока и обмен опытом между предприятиями региона — это основные задачи, которые ставит перед собой Союз. Она также подчеркнула важность проведения подобных обучающих мероприятий: «Хотела бы поблагодарить «Мустанг» за крепкие партнерские отношения. Такие семинары очень важны для развития отрасли и производителей молока, так как их проводят эксперты, которые много лет изучают передовой мировой опыт в кормлении КРС, и делятся самыми последними наработками в этой сфере».

Директор дивизиона «Урал» компании «Мустанг» Александр Чемеренко подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и отраслевого союза: «Мы сотрудничаем с «Союзом животноводов Урала» уже 4 года и рады этой возможности. Мы, как компания-эксперт в области кормления, рады передавать свои знания, которые мы постоянно совершенствуем, чтобы помогать местным предприятиям добиваться высоких результатов». 

На сегодняшний день Урал — один из регионов-лидеров по уровню надоев в России. Животноводство здесь продолжает активно развиваться, особенно это заметно в последние годы. «Продуктивность скота сейчас находится не на уровне 5-6 тыс. л на голову, как это было несколько лет назад, а на уровне 9-10 тыс. л и более. На территории Свердловской области есть и предприятия-рекордсмены с уровнем продуктивности выше 14 тыс. л на голову», — отметил Александр Чемеренко.

Эксперты компании «Мустанг» регулярно проводят обучающие семинары для представителей животноводческих хозяйств в разных регионах России. В ближайшее время следующее мероприятие пройдет в Калуге 4 марта.


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