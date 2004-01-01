Партнерский материал. CLAAS Академия совершенствует программу обучения

Учебные курсы по техническому обучению сервисных инженеров были адаптированы с учетом конструкционных и других изменений в модернизированных моделях техники. В частности, изменения затронули тренинги по кормо- и зерноуборочным комбайнам, тракторам, пресс-подборщикам, телескопическим погрузчикам, продуктам EASY, а также двигателям и трансмиссии. Поскольку модернизация повысила производительность и прочие эксплуатационные характеристики машин, были адаптированы и бизнес-тренинги, ориентированные не только на сервисных инженеров, но и на сотрудников отделов продаж, которые консультируют аграриев по тем или иным моделям и оптимальной их эксплуатации.



Согласно прогнозам, наиболее востребованными в 2020 году станут программы по обучению сервисных инженеров техническому обслуживанию и ремонту комбайнов TUCANO и тракторов AXION, пользующихся наибольшим спросом у российских аграриев.



По данным компании сегодня абсолютное большинство слушателей CLAAS Академии — это специалисты, работа которых непосредственно связана с обеспечением эффективной и бесперебойной эксплуатацией техники: 75% курсов проходят сервисные инженеры и еще около 10% — специалисты по запасным частям. Чуть более 15% приходится на консультантов по эксплуатации.







Более 90% учащихся приезжают в CLAAS Академию из различных российских регионов, а остальные — из стран ближнего зарубежья, включая: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Украину. В ближайшие годы планируется расширить географию обучающих программ: тренеры российской CLAAS Академии начнут проводить выездные курсы в страны Восточной Европы, в том числе, по тракторам малой мощности, которые на текущий момент не сертифицированы в России.



В целом, CLAAS Академия сохранит достигнутые в последние годы объемы подготовки инженеров по обслуживанию техники CLAAS и сотрудников дилерских центров — не менее 1000 специалистов в год. Прогнозируется, что к концу 2020 года общее количество выпускников CLAAS Академия составит уже 20 тыс. человек.

