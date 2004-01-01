Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
67.266
eur
74.155
moex
2775.52
brent
50.16
пшеница
522.4
сахар
14.2
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Väderstad усиливает правление приглашением эксперта в области сельского хозяйства Пауля Ховесена
Väderstad
|
Февраль 2020
Väderstad — одна из ведущих мировых компаний в сфере производства почвообрабатывающей и посевной техники — усиливает совет директоров датско-британским специалистом по сельскому хозяйству Паулем Ховесеном (Poul Hovesen)
Фото: Väderstad

Пауль имеет высокую оценку экспертного сообщества за вклад в развитие британского сельского хозяйства, он сотрудничает с Väderstad с 1990-х годов. Благодаря масштабному опыту в отрасли и глубокой приверженности к вопросам устойчивого развития, Пауль усилил команду управления компанией.

Пауль был избран в совет директоров Väderstad на годовом собрании акционеров 15 февраля. С 1987 года он активно работает в сельскохозяйственном секторе Великобритании, где в настоящее время руководит тремя крупными сельскохозяйственными компаниями: Salle Farms Company, Holkham Farming Company и Raynham Farm Co Ltd.

«Мы рады назначению Пауля в совет директоров. Наше сотрудничество началось на заре 1990-х годов, когда Пауль участвовал в работе Väderstad над концептом техники для точного земледелия. Уверен, его международный опыт работы в отрасли будет очень ценен для нас в рамках продолжающегося увеличения присутствия техники Väderstad на полях разных стран мира», — говорит Кристер Старк, председатель правления и совладелец компании.

Пауль Ховесен — уроженец Дании, в 1987 году он переехал в Норфолк на востоке Англии, где руководил компанией Salle Farms. В 2011 году был назначен директором по фермерству компании Holkham Farming Company и недавно занял позицию консультанта компании The Raynham Farm Co. Пауль также занимал различные консультативные должности и был членом Совета директоров в том числе в Morley Research и Agri-Tech East Stakeholder Group. В 2014 году он получил награду «Фермер года», а в прошлом году был избран в Королевское сельскохозяйственное общество за вклад в развитие отрасли.

«Мне выпала честь на протяжении многих лет работать с креативными и инновационными фермерами, изобретателями и опережающими свое время международными компаниями, — такими, как Väderstad. Вместе мы имеем как практическую, так и теоретическую базу для создания новых сельскохозяйственных практик и технологий будущего. Моя цель — помочь нам оставаться на первой линии разработки машин и методов для сельского хозяйства», — говорит Пауль.

В состав нового Совета директоров Väderstad входят: председатель правления Кристер Старк, Сив Старк, Кристина Старк, Андреас Старк, Бо Старк, Линнеа Старк, Шарлотта Старк, Виктория Сирен, представители профсоюзов Питер Блад и Магнус Пантзар, а также внешние члены правления Анн Крумленде и Пауль Ховесен.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. CLAAS Академия совершенствует программу обучения
Партнерский материал. Свердловским животноводам рассказали о технологиях кормления крупного рогатого скота
Партнерский материал. МКБ рассказал начинающим фермерам о поддержке и развитии внешнеэкономической деятельности
Партнерский материал. Kverneland Group выводит на российский рынок новый опрыскиватель
«Магнит» протестирует маркировку продукции

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией