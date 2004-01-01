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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Corteva Agriscience представляет новую глобальную торговую марку Onmira™ active для пикоксистробин-содержащих фунгицидов
Corteva Agriscience
|
Март 2020
Новое название, присвоенное препаратам с этим действующим веществом, выделит уже зарегистрированные и новые фунгициды в портфеле Corteva в отдельную линейку
Фото: Corteva Agriscience

Corteva Agriscience анонсировала новое наименование торговой марки пикоксистробин-содержащих фунгицидов — OnmiraTM active, которых в настоящее время портфеле компании насчитывается 15 наименований. 

«Приобретая препараты на основе пикоксистробина под брендом OnmiraTM, фермеры смогут быть уверены, что продукция является результатом передовых разработок, исследований и испытаний, проводимых компанией Corteva Agriscience, — пояснил Кит Грэм, глобальный портфолио лидер Corteva Agriscience. — Теперь фермерам во всем мире будет проще распознать наше высококачественное действующее вещество как среди уже зарегистрированных фунгицидов, так и в новых препаратах, которые будут выводиться на рынок в дальнейшем».  

Например, компания продолжит наращивать выпуск в линейке OnmiraTM active (доступен в Боливии, Бразилии и Парагвае) фунгицида VessaryaTM, одного из новейших решений в рамках мощного инновационного портфеля Corteva. 

Onmira — это высокоактивный фунгицид класса стробилуринов (группа 11), используемый для борьбы с корневыми и листо-стебельными заболеваниями. Продукция в линейке фунгицидов Onmira зарегистрирована для применения на сельскохозяйственных культурах, как соя, зерновые, подсолнечник, кукуруза, рис, озимый и яровой рапс. 

Название нового бренда фунгицидов происходит от латинского и романского слова «mira», что ассоциируется с глаголами «видеть», «удивляться», «восхищаться». Onmira символизирует подтвержденную способность этой продукции оказывать помощь фермерам в получении более сильных и здоровых урожаев.

В настоящее время локальные коммерческие команды компании в разных странах работают над тем, чтобы интегрировать этот бренд в маркетинговые и упаковочные материалы уже в этом году.

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