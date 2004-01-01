PIC и «ОТРАДА» вступают в стратегическое партнерство

«Отрада» становится эксклюзивным партнером в России, Казахстане, Грузии и Армении по следующим линиям PIC: PIC®X54 (F1 свинка), PIC®L04 (Ландрас), PIC®L05 (Йоркшир) и PIC®800 (Дюрок). Взаимовыгодное сотрудничество объединит ведущую племенную программу и генетику PIC и эффективную операционную деятельность компании «Отрада» по производству и продажам племенных животных самого высокого уровня, а также техническому сопровождению клиентов. В результате российские производители получат прямой доступ к высококачественной генетике и соответствующей поддержке на местном уровне.



«Отрада» является одной из лидирующих компаний по производству и продаже племенных свиней и ведет свою деятельность на территории России уже более 15 лет, продолжая оказывать значительное влияние на развитие российской свиноводческой отрасли. В настоящее время Россия достигла самообеспеченности в производстве свинины, и у нее есть возможность роста и становления в качестве ведущего экспортера, при условии повышения эффективности производства. «Отрада» планирует инвестировать в инфраструктуру поставок племенного поголовья, чтобы обеспечить российским производителям доступ к высококачественной генетике. Инвестиционные планы подразумевают под собой непрерывный процесс сбора информации о фенотипах и генотипах животных, высокоточное тестирование, использование современного оборудования для обработки данных с целью ускорения генетического прогресса, а также внедрение системы поставок семени.



В рамках сотрудничества PIC возьмет на себя управление племенной программой для компании «Отрада» и интеграцию генетики «Отрады» с соответствующей генетикой PIC. PIC планирует применять новейшие технологии для ускорения темпов генетического прогресса и сосредоточится на важных для российского рынка характеристиках. При этом PIC продолжит поставку оригинальных продуктов, таких как PIC Camborough® и PIC®337, через свою дочернюю компанию «Генетика ПИК» в России.



Российские производители получат комплексную выгоду от данного стратегического партнерства. Высококачественная генетика будет доступна им напрямую без необходимости импорта благодаря статусу «нуклеуса» свинокомплексов «Отрады» в системе PIC. Производители в полной мере смогут ощутить ускорение темпа генетического прогресса как следствие объединения популяций PIC и «Отрады», реализации на этих популяциях племенной программы PIC мирового класса, а также оптимизации целей племенной программы новых линий PIC для российского рынка.



«Это важнейший момент для «Отрады», — говорит Патрик Хоффманн, генеральный директор и главный акционер «Отрады». — Генетическое и технологическое лидерство PIC, а также глобальные масштабы ее деятельности дополняют приобретенный опыт и глубокое понимание «Отрадой» российского рынка. Вместе мы сможем предложить нашим клиентам доступ к новым линиям PIC, обладающим генетическим потенциалом мирового класса, а также локальную поддержку в реализации этого потенциала в фактических показателях».



Йорган Крамер, генеральный менеджер «PIC Европа», добавляет: «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с «Отрадой». Обширная клиентская база «Отрады», ее опыт в области животноводства и понимание российского рынка делают такое партнерство довольно привлекательным. Благодаря текущей деятельности PIC в России и новому стратегическому партнерству с компанией «Отрада» PIC сможет предложить российским производителям выбор продукта, который наилучшим образом подойдет для конкретной производственной системы для достижения успеха».



Об «Отраде»

«Отрада», ведущая независимая компания по производству и продаже генетики в России, была основана в 2005 году Патриком Хоффманном. Сегодня поголовье «Отрады» насчитывает 4,5 тыс. чистопородных свиноматок на производственных площадках, расположенных на юго-западе России. Клиентами компании являются 13 из 20 крупнейших российских производителей. Более подробную информацию можно найти на сайте www.otradagroup.ru .



О PIC

PIC (Pig Improvement Company) является мировым лидером в области генетики свиней. PIC предоставляет производителям племенное поголовье с генетическими характеристиками высочайшего уровня, оказывая техническую поддержку в реализации генетического потенциала. PIC является дочерней компанией британской компании «Genus», которая стремится быть лидером в области совершенствования генетики животных, обеспечивая мировые продовольственные потребности. Более подробную информацию можно найти на сайте www.pic.com .



Подробную информацию можно узнать по телефону:



Наталья Горностаева, руководитель направления по продаже генетики компании «Отрада», телефон +7 903 032 9606



Джек Кин, генеральный директор «Генетика ПИК», телефон +7 903 885 9616

