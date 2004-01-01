Партнерский материал. Дистанционная оценка состояния озимых

Традиционно проверку перезимовки проводят, выезжая в поля и физически осматривая посевы. Это требует значительных затрат времени и сил, особенно если в хозяйстве много полей. В лучшем случае агроном успеет пройти часть полей, полагаясь на интуицию, «конвертом» или оценить ситуацию с краю поля. Такое обследование позволяет получить лишь усредненную картину перезимовки.



Однако состояние посевов может сильно различаться даже в пределах одного поля в силу его неоднородности от природы. Посевы на одних участках поля ушли в зиму в хорошем состоянии, сформировали мощную корневую систему, подготовились к перезимовке и сейчас чувствуют себя отлично. А на некоторых участках посевы отстают в развитии, им нужно уделить особое внимание и вовремя провести агрономические операции, чтобы выйти на заданную урожайность.



Как получить полное представление о том, в каком состоянии все ваши посевы после перезимовки? Как понять, какие участки поля отстают в развитии и могут «просесть» в будущем, и что с этим делать? В этом вопросе поможет спутниковый мониторинг.



Спутниковые снимки в новом сезоне доступны уже с февраля. Чтобы загрузить их, вам понадобится только передать координаты ваших полей специалистам Farmers Edge. В течение двух дней интересующие вас снимки будут загружены в систему и доступны для использования.



Оценив развитие посевов по снимкам, можно сделать выводы, какие участки поля нужно посетить прежде всего, и каким полям необходима первоочередная помощь. На этих участках можно скорректировать минеральное питание, чтобы помочь растениям развиться и сохранить урожай. Ведь каждый ресурс имеет свою цену, и вносить его без учета состояния культуры — значит нести лишние затраты удобрений, труда и топлива. Основываясь на информации о состоянии озимых, легче принять обоснованное решение, в какой последовательности посещать поля, где конкретно искать проблему, оценить масштаб ущерба и принять решение об обработке, подкормке, досевах, если речь идет о больших просевах.



Рассмотрим, как спутниковый мониторинг озимых применяется на практике, и какую полезную информацию получают производители.



Пример №1. Оценка состояния полей по всему хозяйству.

Здесь мы видим оценку вегетации полей озимой пшеницы в целом по всему хозяйству. Даже визуально видно, какие поля развиваются наиболее быстро, они имеют более зеленый цвет, а на каком поле культура отстает (оранжево-красный цвет). Если мы откроем данные по индексам NDVI, наши предположения подтвердятся. Эта информация будет очень полезна для определения последовательности внесения подкормки после ухода снега, чтобы развитие полей выровнялось, и чтобы культура на них одновременно подошла к уборке.







Рис. 2. Карты NDVI по всем полям озимой пшеницы в хозяйстве



Рассмотрев те же самые поля на картах скаутинга, можно определить, какие точки проседают даже на стабильно развивающихся полях, чтобы предупредить развитие проблем в будущем.





Рис. 3 Карты скаутинга по всем полям в хозяйстве



Пример №2. Почему озимые не развиваются? Разбираемся в причине.

Рассмотрим две карты: по состоянию на 15 ноября 2019 и на 17 февраля 2020 (см. рис. 4). Как видно, после перезимовки ситуация на поле не изменилась, озимая пшеница развивается очень слабо. Чтобы найти причину, нужно копнуть немного глубже и понять, что происходило на поле в прошлом сезоне.







Как видно, на поле три проблемные зоны, участки красного и оранжевого цвета, где отстает развитие культуры. Участок №1 — посередине поля, №2 — поперечная полоса посередине поля; участок №3 — прямоугольник в нижней левой части поля.







Рис. 4 — Карты скаутинга показывают проблемные зоны на поле озимой пшеницы. Развитие культуры с осени очень слабое



Поперечная линия представляет собой переуплотнение почвы — в прошлом году в этой точке въезжали и выезжали с поля грузовики для транспорта зерна, доставки СЗР и т. д.



Левая и правая части поля так сильно отличаются, как будто бы это два разных поля. На правой части поля вегетация идет гораздо активнее. Однако поле одно и то же, культура и сроки сева одинаковые. Обратившись к истории поля, выясняем, что предшественник на этом поле — подсолнечник, причем посеянный в два этапа с разницей восемь дней (см. рис. 5)







Рис. 5 Развитие культуры-предшественника — подсолнечника. Слева карта полевой неоднородности, справа — карта скаутинга



Как видно на карте, 18 мая прошлого года на правой части поля подсолнечник активно вегетировал, на левой стороне он только взошел. Это отставание отразилось и на сроках уборки, на левой части поля подсолнечник убрали позднее. Соответственно, почва в этой части поля успела аккумулировать меньше питательных веществ и меньше «отдохнула». Это повлияло на замедленное развитие пшеницы в левой части поля.



Проблемный участок №3 на поле озимой пшеницы (в левом нижнем углу) объясняется рельефом. Особенности рельефа видны на карте неоднородности, это собственная разработка Farmers Edge. Благодаря не двум, а четырем исследуемым спектрам, карты неоднородности отражает те изменения, которых не увидишь на карте NDVI: особенности рельефа, сход снега, участки переувлажнения. И подсолнечник в прошлом году, и озимая пшеница в текущем сезоне развиваются медленнее, так как из-за низины в нижней левой части поля скапливается вода, и происходит переувлажнение.



Мониторинг озимых помог выявить эту проблему, и производитель может исправить ее, произведя дополнительную подкормку проблемных точек, чтобы культура развивалась равномерно и одновременно подошла к уборке.



Пример №3. О чем расскажет карта скаутинга, и что означают полосы на поле.



Рис. 6 Мониторинг посевов озимой пшеницы, Саратовская область



В рассматриваемом примере агроном изучает посев озимой пшеницы. На картах скаутинга, которые формируются на основе спутниковых снимков, его внимание привлекли полосы красного цвета. Ровные линии на картах наверняка означают рукотворный характер этой проблемы (технологические ошибки при проведении посева, переуплотненение почвы сельскохозяйственной техникой и т. д. ). Участки повреждений и проблемы естественного происхождения обычно имеют неправильную форму. В нашем примере линии ровные прямые (отметка №1) и диагональные (отметка №2).



Чтобы разобраться, что происходит на поле, агроном выехал в поле и при помощи мобильного приложения FarmCommandтм осмотрел посевы в данной точке, где на карте были красные полосы.

Было установлено, что причина первой проблемы — забившиеся сошники высевающего аппарата, это привело к просеву. На карте этот участок ярко красный — биомасса там отсутствует. Оценив экономическую целесообразность, производитель может принять решение досеять этот участок. На втором примере полоса диагональная, красно-оранжевого цвета. На этих участках по полю неоднократно проезжала сельхозтехника, что привело к переуплотнению почвы, нарушению доступа воздуха и воды и, как следствие, — к отставанию развития растений.

Сейчас тот самый момент, когда вы можете повлиять на состояние и развитие ваших озимых. Используйте современные технологии, чтобы понять, что в действительности происходит на ваших полях и в чем нуждается культура, и будущий урожай оправдает ваши ожидания.



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