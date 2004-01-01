Партнерский материал. ЦРПТ: статус эксперимента по маркировке молочной продукции

В ходе пилотного проекта ЦРПТ должен был выполнить основные пункты методических рекомендаций, утвержденных в середине ноября 2019 года. С того момента в задачи оператора входило:



Отработка технологий нанесения цифрового кода на продукцию



Тестирование передачи сведений о переходе права собственности на товар в формате электронного документа (УПД)



Обеспечение процесса продажи товара на кассе с передачей сведений в систему



Апробирование процесса выдачи кодов маркировки производителям и ввоз товара из стран ЕЭАС



Выдача кодов маркировки импортёру и обеспечение процесса ввода товара в оборот на территории России



Интеграция системы маркировки с системой ветеринарной сертификации «Меркурий»



За три месяца с момента утверждения методических рекомендаций, ЦРПТ удалось выполнить пять из шести пунктов. В системе маркировки зарегистрировались 946 компаний (в 2020 году к эксперименту присоединяется примерно 100 новых компаний в неделю), в том числе более 200 производителей молочной продукции, для которых выпущено более 200 тыс. кодов маркировки.



В ходе отработки различных методов нанесения цифровых кодов на продукцию протестированы: прямое нанесение, типографский способ и метод этикетирования. Протестировано нанесение кодов маркировки на 93% видов упаковки готовой молочной продукции, включая самые распространенные: ПЭТ бутылка, пакет (подушечка), пластиковый стаканчик, мягкая упаковка, картонная упаковка, фольга.



Была осуществлена полная цепочка прослеживания продукции от нанесения и верификации кода маркировки до продажи товара на кассе.



Кроме этого, при участии компании из республики Беларусь была апробирована выдача кодов маркировки иностранному производителю для ввоза на территорию России. До конца марта ЦРПТ проведет тестирование выдачи кодов маркировки импортёру и ввод товара в оборот.



В рамках интеграции с системой ветсертификации «Меркурий» разработан объединённый веб-интерфейс, интеграция между «Честным знаком» и «Меркурием» с функционалом отправки отчетов и предоставления сведений по запросу, сформированы концепции и предложения по развитию схемы интеграции.



«Мы благодарны участникам пилота за совместную работу на протяжении последних семи месяцев. Тестирования, проводимые совместно с несколькими интеграторами и партнерами «Честного знака», помогли сформировать дальнейший план работы, направленный на улучшение текущих бизнес-процессов и подготовку отрасли к обязательной маркировке», — заявил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.



ЦРПТ принимал непосредственное участие в разработке и поддерживает дорожную карту внедрения маркировки и компенсационные меры для молочной отрасли, предложенные Минпромторгом России.



В первую очередь, это дополнительный год переходного периода для внедрения маркировки на небольших производствах и в фермерских хозяйствах, что учитывает их реальные возможности, и не ставит малый бизнес в невыгодное положение относительно крупных производителей.



Для оптового звена предлагается годовая отсрочка прослеживаемости после введения обязательной маркировки, затем вводится обязательный объемно-сортовой учет продукции и переход на обязательное поэкземплярное прослеживание продукции станет обязательным еще через год.



Кроме того, предложено выдавать льготные кредиты на приобретение оборудования для маркировки. Этот механизм уже был опробован и доказал свою эффективность для фармацевтической отрасли.



Дополнительно предлагается исключить из маркировки единичные упаковки молочной продукции весом менее 30 г, для такой продукции обязательна только маркировка групповой упаковки (блока). Также предлагается бесплатно (за счет оператора ЦРПТ) маркировать продукцию стоимостью менее 30 руб.



Для розничной сети может быть установлено годовое освобождение от штрафов за непредоставление сведений в систему маркировки, с даты публикации постановления Правительства РФ об обязательной маркировке. Таким образом, магазины получают время на обновление кассовой техники и сканеров для считывания кодов маркировки.



Дорожная карта предполагает следующие этапы внедрения маркировки

