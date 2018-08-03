Россия заработала $25,5 млрд в экспорте сельского хозяйства в 2019 году, вдвое больше, чем в экспорте вооружений. Вместе с показателями также растет количество правовых вопросов: гармонизация правил международной торговли, электронный документооборот, увеличение числа банкротств и дел о привлечении к субсидиарной ответственности.



Среди ключевых тем: ​​​​​​​



• Антимонопольное регулирование агропродовольственных рынков. Риски, связанные с применением новейших технологий в АПК



• Новые требования к производству и реализации органической продукции (№ 280-ФЗ от 03.08.2018): возможности и барьеры



• Новые правила перевозки сельхозпродукции. Минимизируют ли новые правила риски, связанные с заказом транспортных средств



• Электронный документооборот и переход к электронному оформлению сделок: значение для отрасли



• Арбитражные споры в сфере АПК: третейское разбирательство и процедура упрощенного рассмотрения небольших споров



• Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере АПК: громкие кейсы 2019-2020



​​​​​​​• Обзор банкротных кейсов в аграрном секторе. Почему отрасль сотрясают громкие банкротства?



Среди спикеров:



Анна Мирочиненко, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса, ФАС России



Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ — Сколково и Антимонопольного центра БРИКС



Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер, Адвокатское бюро «ЗКС»



Сергей Колтунов, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, Русагро



Михаил Чирухин, директор юридического департамента, «ЭКО-культура»*



* - список спикеров будет дополнен.



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