Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
71.513
eur
80.945
moex
2498.64
brent
36.07
пшеница
518.4
сахар
12.59
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Право.ru приглашает на конференцию «Правовые вопросы в агропромышленном комплексе — 2020»
Право.ru
|
Март 2020
25 марта Право.ru проведет в Москве конференцию «Правовые вопросы в агропромышленном комплексе — 2020», на которой эксперты обсудят барьеры и возможности регулирования в аграрном секторе
Фото: Право.ru

Россия заработала $25,5 млрд в экспорте сельского хозяйства в 2019 году, вдвое больше, чем в экспорте вооружений. Вместе с показателями также растет количество правовых вопросов: гармонизация правил международной торговли, электронный документооборот, увеличение числа банкротств и дел о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Среди ключевых тем: ​​​​​​​

• Антимонопольное регулирование агропродовольственных рынков. Риски, связанные с применением новейших технологий в АПК

• Новые требования к производству и реализации органической продукции (№ 280-ФЗ от 03.08.2018): возможности и барьеры

• Новые правила перевозки сельхозпродукции. Минимизируют ли новые правила риски, связанные с заказом транспортных средств

• Электронный документооборот и переход к электронному оформлению сделок: значение для отрасли

• Арбитражные споры в сфере АПК: третейское разбирательство и процедура упрощенного рассмотрения небольших споров 

• Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере АПК: громкие кейсы 2019-2020

​​​​​​​• Обзор банкротных кейсов в аграрном секторе. Почему отрасль сотрясают громкие банкротства?

Среди спикеров: 

Анна Мирочиненко, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса, ФАС России

Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ — Сколково и Антимонопольного центра БРИКС

Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер, Адвокатское бюро «ЗКС»

Сергей Колтунов, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, Русагро 

Михаил Чирухин, директор юридического департамента, «ЭКО-культура»*

* - список спикеров будет дополнен.

Скидка 20% для читателей «Агроинвестора» по промокоду AGRO20

Подробная информация и регистрация

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Ежегодная лыжная гонка в городе Калтане Кемеровской области
Партнерский материал. Kubota выходит на российский рынок сельхозтехники
Партнерский материал. ЦРПТ: статус эксперимента по маркировке молочной продукции
Партнерский материал. ЦРПТ запускает единый интерфейс для маркировки и «Меркурия»
Партнерский материал. «Росагролизинг»: в номенклатуру лизинга включены самые мощные тракторы компании «Ростсельмаш»

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией