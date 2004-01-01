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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ежегодная лыжная гонка в городе Калтане Кемеровской области
«Мустанг Технологии Кормления»
|
Март 2020
7 марта в городе Калтане состоялась XVIII лыжная гонка на призы компании «Мустанг Технологии Кормления»
Фото: «Мустанг Технологии Кормления»

7 марта ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных «Мустанг Технологии Кормления» совместно с МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа организовал лыжную гонку, которая проводится ежегодно с 2002 года. 

Место проведения соревнований выбрано не случайно: город Калтан — родина основателя «Мустанг Технологии Кормления» Алексея Мартыненко. 

В гонке традиционно участвуют все желающие, и количество участников постоянно увеличивается. В этом году соревновались более 500 спортсменов от 2 до 73 лет из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края. Всего было проведено 30 забегов для 13 возрастных групп. Все призеры получили награды и памятные призы от компании «Мустанг». 

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Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, судейская бригада отработала безупречно. После соревнований всем участникам гонки были предложены вкусные угощения.

Ежегодное проведение лыжной гонки направлено на популяризацию здорового образа жизни и приобщение населения к спорту.

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