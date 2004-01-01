Партнерский материал. Ежегодная лыжная гонка в городе Калтане Кемеровской области

7 марта ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных «Мустанг Технологии Кормления» совместно с МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа организовал лыжную гонку, которая проводится ежегодно с 2002 года.



Место проведения соревнований выбрано не случайно: город Калтан — родина основателя «Мустанг Технологии Кормления» Алексея Мартыненко.



В гонке традиционно участвуют все желающие, и количество участников постоянно увеличивается. В этом году соревновались более 500 спортсменов от 2 до 73 лет из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края. Всего было проведено 30 забегов для 13 возрастных групп. Все призеры получили награды и памятные призы от компании «Мустанг».







Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, судейская бригада отработала безупречно. После соревнований всем участникам гонки были предложены вкусные угощения.



Ежегодное проведение лыжной гонки направлено на популяризацию здорового образа жизни и приобщение населения к спорту.

