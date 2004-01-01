Партнерский материал. ONE: Конференция идей Alltech 2020 переходит на виртуальный формат

Компания Alltech постоянно мониторит ситуацию, связанную с коронавирусом COVID-19, принимая во внимание ONE: Конференцию идей Alltech. Традиционное мероприятие, которое ежегодно собирает более 3,5 тыс. участников из 70 стран мира, было запланировано на 17-19 мая в Лексингтоне, штат Кентукки. В связи с распространением коронавируса и связанной с ней угрозой здоровью, компания Alltech представит Конференцию ONE 2020 в режиме онлайн-трансляции.



«Нашим приоритетом являются здоровье и безопасность участников, коллег и общества, в котором мы живем и работаем, — говорит доктор Марк Лайонс, президент и руководитель компании Alltech. — Принимая это во внимание, в этом году мы решили провести международную конференцию, используя виртуальную платформу, которая позволит зарегистрированным участникам со всего мира принять участие в обсуждении инновационных решений индустрии в формате, доступном для каждого участника».



Виртуальная трансляция ONE предоставит доступ к обсуждению отрасли сельского хозяйства, агробизнеса, аквакультуры, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, будущего кормления, свиноводства и птицеводства. Основные доклады в режиме онлайн и видеоматериалы мировых экспертов индустрии, включая прорывные презентации прошлых лет, будут доступны 18 мая 2020.



36-ой год подряд Конференция ONE является источником вдохновения и мотивации в сфере сельского хозяйства, даже в условиях тревожной действительности. Конференция исследует инновационные решения через призму технологий, преодолевая трудности и выявляя новые возможности. В этом году Alltech воплотит эти идеи ONE виртуально.



Ведущие мыслители и энтузиасты в сфере сельского хозяйства приглашаются для того, чтобы изведать силу науки, технологий и человеческой изобретательности с помощью этого интерактивного онлайн формата. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .

