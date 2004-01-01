Партнерский материал. Коронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая

Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции, продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, а также торговая война с США.



Однако ситуация торговых взаимоотношений КНР и России развивается в другом направлении, чем с другими странами мира: с начала 2020 года партнеры увеличили товарооборот на 5,6% до $17,1 млрд, следует из информации таможенной службы Китая. Так, ввоз российских товаров в республику за январь и февраль вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд. Поставки из КНР в Россию напротив снизились на 15,4% до $6 млрд. В 2019 году товарооборот между двумя странами увеличился на 3,4% до $110,7 млрд, сообщали ранее китайские таможенники.



Согласно данным ФТС, в 2019 году несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил $14,5 млрд. На республику, в частности, пришлось 12,9% вывоза продовольственных товаров и сельхозсырья: Поднебесная заняла первое место среди стран-импортеров продукции российского АПК. В страну поставляется значительный объем рыбы, ракообразных и моллюсков (36,2% от общего экспорта продовольствия), масличных семян и плодов (36,1%), мяса и мясных продуктов (24,4%).



В структуре российского импорта доля КНР превышает 22%. В основном Китай поставляет в Россию машины, оборудование и транспортные средства (57% от всего объема ввоза из страны), текстиль и обувь (10,8%), продукцию химпрома (10,1%), а также продовольственные товары и сельхозсырье (3,2%). Импорт России из Китая в 2019 году превысил $54,1 млрд, и республика остается главным российским внешнеторговым партнером.



Столь масштабной альтернативы как Китай, даже с учетом коронавируса, в долгосрочной перспективе для России нет, уверен заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев. «Коронавирус не помешает торговым отношениям наших стран. Россия и КНР будут торговыми партнерами при любых обстоятельствах, которые возникают в мире. Мы привязаны друг просто в силу географии и экономики», — считает он.



В прошлом году МКБ стал членом Международной факторинговой ассоциации. Ее основными участниками являются китайские компании и банки, с которыми МКБ сейчас плотно работает по направлению международного факторинга. «У нас есть разные задумки по поводу того, как нам дальше использовать китайский рынок, — делится Казначеев. — В частности, мы недавно получили кредитный рейтинг от китайского рейтингового агентства, который позволяет нам позиционироваться в КНР как высоконадежный игрок. Сейчас уже практически все крупнейшие банки Китая открыли перед нами двери. Это та инфраструктура, которую мы хотим использовать, чтобы обеспечить себе долгосрочное движение в будущем».

