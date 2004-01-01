Партнерский материал. Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки: белорусские компании получат российские коды от национального оператора

«Белбланкавыд» провел все необходимые подготовительные работы и уже с февраля 2020 года получает коды маркировки российского образца от ООО «Оператор-ЦРПТ» и выдает их белорусским компаниям. Сейчас этот сервис доступен для белорусских обувных компаний.



Интеграция российской и белорусской систем маркировки запущена во исполнение Решения Совета ЕЭК от 8 августа 2019 года № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации», которое предписывает национальным операторам систем маркировки в государствах-членах ЕАЭС обеспечить локальным компаниям предоставление кодов маркировки других государств-членов, даже если в данном государстве национальная система маркировки еще не запущена.



«Опыт сотрудничества с белорусским коллегами показывает, что ЕАЭС выработал успешную модель интеграции, и развитие национальных систем маркировки не является препятствием для свободного движения товаров внутри союза. Положительный опыт сотрудничества с белорусскими коллегами в сфере обуви можно тиражировать на другие отрасли и новые государства-участники ЕАЭС», — сообщил Александр Мигаловский, директор департамента международного развития ЦРПТ.



«Между белорусской и российской стороной налажено конструктивное взаимодействие. Это позволило обеспечить возможность белорусским компаниям поставлять в Россию маркированную обувь. Мы готовы к дальнейшему развитию системы и налаживанию информационного взаимодействия не только с Россией, но и с другими государствами-членами Евразийского экономического союза», — сообщил Александр Капшай, директор РУП «Издательство «Белбланкавыд».



Для получения кодов маркировки российского образца белорусским компаниям, осуществляющим поставки обуви в Россию, необходимо:

— Заключить договор с «Издательство «Белбланкавыд»;

— Зарегистрироваться в ГИС «Электронный знак»;

— В установленном порядке получить GTIN на обувные товары;

— Описать обувные товары в ГИС «Электронный знак»;

— Заказать коды маркировки;

— Промаркировать обувные товары;

— Передать в ГИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в РФ.

