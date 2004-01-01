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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки: белорусские компании получат российские коды от национального оператора
ЦРПТ
|
Март 2020
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор российской системы маркировки «Честный знак», и РУП «Издательство «Белбланкавыд», оператор национальной системы маркировки товаров республики Беларусь, сообщают о запуске информационного обмена между национальными системами маркировки для предоставления кодов маркировки «Честный знак» для белорусских компаний через национального оператора
Фото: ЦРПТ

«Белбланкавыд» провел все необходимые подготовительные работы и уже с февраля 2020 года получает коды маркировки российского образца от ООО «Оператор-ЦРПТ» и выдает их белорусским компаниям. Сейчас этот сервис доступен для белорусских обувных компаний.

Интеграция российской и белорусской систем маркировки запущена во исполнение Решения Совета ЕЭК от 8 августа 2019 года № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации», которое предписывает национальным операторам систем маркировки в государствах-членах ЕАЭС обеспечить локальным компаниям предоставление кодов маркировки других государств-членов, даже если в данном государстве национальная система маркировки еще не запущена.

«Опыт сотрудничества с белорусским коллегами показывает, что ЕАЭС выработал успешную модель интеграции, и развитие национальных систем маркировки не является препятствием для свободного движения товаров внутри союза. Положительный опыт сотрудничества с белорусскими коллегами в сфере обуви можно тиражировать на другие отрасли и новые государства-участники ЕАЭС», — сообщил Александр Мигаловский, директор департамента международного развития ЦРПТ.

«Между белорусской и российской стороной налажено конструктивное взаимодействие. Это позволило обеспечить возможность белорусским компаниям поставлять в Россию маркированную обувь. Мы готовы к дальнейшему развитию системы и налаживанию информационного взаимодействия не только с Россией, но и с другими государствами-членами Евразийского экономического союза», — сообщил Александр Капшай, директор РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Для получения кодов маркировки российского образца белорусским компаниям, осуществляющим поставки обуви в Россию, необходимо:
— Заключить договор с «Издательство «Белбланкавыд»;
— Зарегистрироваться в ГИС «Электронный знак»;
— В установленном порядке получить GTIN на обувные товары;
— Описать обувные товары в ГИС «Электронный знак»;
— Заказать коды маркировки;
— Промаркировать обувные товары;
— Передать в ГИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в РФ.

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