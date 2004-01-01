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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК «Трио» обжаловала решение суда о взыскании 1,12 млрд рублей в пользу «Русагро»
ГК «Трио»
|
Март 2020
Компания считает решение суда предвзятым и незаконным
Фото: Pixabay

ООО «Агроснабсахар» и ООО ГК «Трио» подали апелляционные жалобы на решение арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с «Агроснабсахара» 1,12 млрд руб. убытков, сообщила пресс-служба ГК «Трио». «Считаем решение суда крайне предвзятым и незаконным, грубо нарушающим нормы материального права в силу целого ряда фактов, которые являются решающими в данном экономическом споре между двумя юридическими лицами, но проигнорированными судом», — заявили в компании.

В частности, в «Трио» сообщили, что стороны сделки согласовали, что при продаже сахара оформляется спецификация, в которой регламентируются объемы, сроки, даты поставки и другие важные пункты. Такая спецификация не была составлена должным образом между «Агроснабсахаром» и «Русагро». Причем до этого момента спецификации неуклонно составлялись между компаниями — всего было составлено несколько десятков спецификаций. По мнению юристов «Трио», в позиции «Русагро» отсутствует экономическая обоснованность ценовой политики при продаже сахара третьим лицам. Это, по их мнению, подтверждает факт продажи «одного и того же объема сахара в одни и те же даты одним и тем же лицам по разным ценам». То есть, продажа сахара третьим лицам могла проходить не по рыночным ценам. «Такое поведение может свидетельствовать о недобросовестности компании как контрагента. Если бы условия продажи сахара по каждой сделке соответствовали рынку, то общий размер убытков ответчика также был бы соразмерно уменьшен», — уверены в «Трио».

17 февраля арбитражный суд Тамбовской области вынес решение, по которому ООО «Агроснабсахар» должно выплатить «Русагро» убытки, обусловленные потерей стоимости сахара из-за якобы неиспользованного права на выкуп хранимого товара в размере 1,119 млрд руб. Причиной взыскания такой суммы с агрохолдинга стал тот факт, что «Агроснабсахар» якобы сначала заключил с «Русагро» договор на выкуп сахара, а потом отказался его исполнять. В результате «Русагро» была вынуждена перепродавать сахар по более низким ценам.

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