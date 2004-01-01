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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ предоставил финансирование на сумму 700 млн руб. в рамках новой программы субсидирования экспортных кредитов
Московский кредитный банк
|
Март 2020
Московский кредитный банк (МКБ) предоставил финансирование российскому экспортеру АО «Волга» в рамках программы субсидирования экспортный кредитов на сумму 700 млн руб
Фото: А. Гордеев

Использование субсидированного кредита позволило клиенту привлечь финансирование на выгодных условиях и повысить привлекательность экспортной деятельности предприятия. В рамках кредитной линии финансируются отгрузки газетной бумаги премиум-класса. Продукция предприятия экспортируется более чем в 70 стран мира.

Акционерное общество «Волга» - российский производитель газетной бумаги премиум-класса из 100% термомеханической массы. Предприятие включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. АО «Волга» входит в рейтинги «Топ-200 крупнейших российских компаний-экспортеров» (по данным журнала «Эксперт»), Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний (по версии журнала «Лесная индустрия») и «Топ-100 крупнейших компаний Нижегородской области» (по данным издания «Деловой квартал»).

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам девяти месяцев 2019 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

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