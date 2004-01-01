Партнерский материал. Снижение цен на ферменты

Уважаемые коллеги!



Все мы сегодня переживаем тяжелое влияние глобального мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса, охватившей в настоящее время все континенты. Тяжелые последствия социально-экономического значения усугубляет ситуация с резким падением мировых цен на нефть, следствием которого является снижением котировок на фондовых рынках и стремительное удешевление рубля к основным мировым валютам.



Все эти глобальные тенденции оказывают непосредственное влияние на развитие многих отраслей отечественной экономики. Индустрия кормопроизводства также не изолирована от негативных воздействий, связанных с ослаблением рубля и ростом курса иностранных валют, в которых производители вынуждены делать закупки сырья за рубежом. Поэтому многие важнейшие компоненты кормов импортного производства дорожают прямо на глазах. Так, в последнее время цены на витамины, аминокислоты, ферменты и прочие кормовые ингредиенты импортного происхождения увеличились в среднем на 15-20%. Что, безусловно, найдет серьезное отражение в удорожании производимых в России кормов.



В этих условиях очень важно не поддаваться панике. Для снижения себестоимости кормов необходимо находить потенциал по снижению затрат на приобретение наиболее эффективных продуктов, прежде всего наилучшим образом отвечающих параметрам рентабельной закупки по принципу «цена — качество». Ведь именно этим требованиям, прежде всего, отвечает процесс оптимизации кормового рациона.



Наша компания ООО «Фидлэнд Групп» - известный поставщик кормовых ферментов, тесно сотрудничая с ведущим китайским производителем биопрепаратов (энзимы и пробиотики) VLAND BIOTECH GROUP, приняла решение поддержать отечественных производителей кормов в тяжелое время. Мы снижаем цены на кормовые ферменты ТМ MEGA и одновременно фиксируем их номинал в российских рублях. Теперь, делая заказ в рассрочку, потребителю не стоит беспокоиться о том, что в момент наступления срока оплаты рублевая масса эквивалента стоимости изменится в сторону увеличения. Никакой переплаты по курсу!



Мы искренне надеемся, что наше решение, согласованное и одобренное китайскими партнерами, сможет стать посильным вкладом в помощь российским потребителям противостоять воздействиям тяжелых кризисных явлений в сложной экономической ситуации



Время вносит свои неоспоримые коррективы, оказывая сильнейшее влияние на формирование динамики рынка. Наша задача — не отставать! Исходя из этого, мы уверены в том, что 20-летняя история устойчивого развития компании «Фидлэнд Групп» требует от нас дальнейшего совершенствования и обновления. Мы готовы изменяться, по-новому эффективно реагируя на растущие потребности и ожидания отрасли. В эти дни желаем всем здоровья и удачи. Берегите себя, друзья!



М. Яковлев, учредитель ООО «Фидлэнд групп»

