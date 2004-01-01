Партнерский материал. Эксперимент по маркировке воды начнется с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет эксперимент по маркировке упакованной питьевой воды, включая природную или искусственную минеральную, газированную. Постановление об это опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Данная инициатива, реализуемая государственно-частным Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), станет очередным шагом к введению в стране к 2024 году единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров. Она создается для минимизации нелегального оборота товаров, уменьшения количества фальсификата и контрафакта.



Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов прокомментировал начало проведения эксперимента: «Маркировка — один из эффективных инструментов обеспечения безопасности пищевой продукции и напитков, что особенно важно в текущей кризисной ситуации, когда на волне ажиотажного спроса может расти уровень нелегального оборота». Также он отметил, что ЦРПТ, назначенный оператором проекта маркировки воды, готов к проведению эксперимента в обозначенные сроки и уже провел подготовительную работу. «Сформирована рабочая группа ЦРПТ и Минпромторга, в ней участвуют производители воды, системные интеграторы и поставщики решений, — подчеркнул Реваз Юсупов. — Около трети предприятий провели первичное обследование производственных площадок для оценки применимости различных технологических решений».



Помимо ЦРПТ и Минпромторга, ответственными за проведение эксперимента станут Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Минкомсвязи, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. До 15 июля 2020 года Минпромторг и Минсельхоз разработают и утвердят методические рекомендации по проведению эксперимента, а также сформируют перечень требований, предъявляемых к информационной системе.

