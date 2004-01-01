Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
78.737
eur
86.122
moex
2477.7
brent
25.54
пшеница
559.6
сахар
10.42
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новый фунгицид для борьбы с фитофторозом
«Адама Рус»
|
Апрель 2020
Фитофтороз — самое вредоносное заболевание картофеля в большинстве стран мира. Главная опасность инфекции — невероятно быстрая скорость ее развития. От единичных пораженных растений в течение одной недели инфекция может перейти на всю посадку, что при отсутствии защитных мер приведет к потере значительной части урожая. Предотвратить развитие такого сценария поможет своевременный мониторинг и эффективные фунгицидные программы защиты картофеля
Фото: «Адама Рус»

Главная угроза

По данным Всероссийского НИИ фитопатологии фитофтороз (возбудитель — оомицет Phytophthora infestans) распространен практически во всех картофелеводческих регионах России. Как правило, заболевание поражает хорошо развитые растения и, при благоприятных для развития патогена погодных условиях, имеет взрывной характер развития. При сильном заражении посадок инфекцией потери урожая могут достигать 70%.

Патоген поражает листья, стебли и клубни. Так, на листьях появляются бурые разрастающиеся пятна. С нижней стороны листа вокруг пятна на границе здоровой и пораженной ткани в условиях высокой влажности появляется белый налет, представляющий собой спороношение оомицета. Споры разносятся дождем и ветром, попадают на здоровые кусты и заражают их. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную — чернеет и загнивает.

На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями. На пораженных клубнях образуются слегка вдавленные, резко очерченные бурые пятна, мякоть под которыми имеет ржаво-бурую окраску. Перезимовывает фитофтора в основном в виде мицелия в пораженных клубнях, а также в виде ооспор в почве и на растительных остатках.

Первичными источниками инфекции могут быть как зараженный семенной материал, так и сорная растительность (в особенности паслен черный), рассказывает менеджер по культурам компании «Адама Рус» Анастасия Уколова. «Первоисточником инфекции может являться рассада томата, который также поражается фитофторозом. По этой причине не стоит располагать эти культуры рядом друг с другом, — рекомендует Анастасия. — Источником инфекции могут служить и не убранные с поля растительные остатки или куча отбракованных клубней после переборки». Все эти факторы могут усугубить ситуацию с распространением инфекции по воздуху посредством ооспор.

Ошибки в борьбе с фитофторозом

Существует несколько наиболее часто встречающихся ошибок в борьбе с фитофторозом. Так, например, позднее начало опрыскиваний — уже после обнаружения болезни — не приведет к желаемому результату, ведь большинство фунгицидов направлены на профилактическое действие, на лечение на начальных этапах развития заболевания, а не на «тушение пожара, когда он уже разгорелся». Ранее прекращение опрыскиваний может привести к заражению клубней инфекцией на поздних этапах вегетации, что особенно опасно при их последующей закладке на хранение.

«Неправильное чередование фунгицидов со схожими или одинаковыми механизмами действия чревато тем, что могут образовываться резистентные формы фитофтороза, — предупреждает специалист. — Кроме того, неправильная последовательность применения фунгицидов на картофеле — это уже и нарушение требований к охране окружающей среды, так как превышение рекомендуемого количества действующих веществ может привести к их накоплению в почве, воде и других объектах».

Химические обработки против фитофтороза будут более эффективными, если сочетать их с использованием качественного семенного материала, а также правильной агротехникой. 

Банджо® Форте

Новый фунгицид Банджо® Форте от компании ADAMA представляет собой двухкомпонентный препарат на основе диметоморфа и флуазинама. Уникальная на рынке комбинация действующих веществ обеспечивает надежную защиту картофеля не только от фитофтороза, но и от альтернариоза, белой гнили, а также предохраняет от заражения пероноспорозом посевы лука.

«Банджо® Форте защищает не только листья и стебли, но и клубни на завершающих этапах вегетации и в предуборочный период», — подчеркивает Анастасия Уколова. Это особенно важно, если картофель будет закладываться на хранение, ведь опасность латентных инфекций клубня заключается в трудности их выявления на этапе уборки, а их скрытое наличие приводит к существенным потерям в период хранения.

Сочетание в препарате компонентов различного механизма действия обеспечивает надежную и всестороннюю защиту от патогенов. Важным преимуществом Банджо® Форте является его эффективность против всех известных рас фитофтороза, что делает его незаменимым инструментом антирезистентной стратегии борьбы с данным патогеном.

Препаративная форма фунгицида — суспензионный концентрат — удобна в использовании. Она не вызывает блокирование форсунок опрыскивателя и обеспечивает качественное растворение препарата в воде. Помимо этого, препарат обладает высокой дождеустойчивостью, что дает большую гибкость в сроках проведения химических обработок.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Эксперимент по маркировке воды начнется с 1 апреля
Партнерский материал. Коронавирус увеличил риски внешнеэкономической деятельности
Партнерский материал. Снижение цен на ферменты
Партнерский материал. Гибридная рожь: источник дополнительной прибыли
Партнерский материал. Тракторы «Ростсельмаш» по выгодной цене

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией