Партнерский материал. Новый фунгицид для борьбы с фитофторозом

Главная угроза

По данным Всероссийского НИИ фитопатологии фитофтороз (возбудитель — оомицет Phytophthora infestans) распространен практически во всех картофелеводческих регионах России. Как правило, заболевание поражает хорошо развитые растения и, при благоприятных для развития патогена погодных условиях, имеет взрывной характер развития. При сильном заражении посадок инфекцией потери урожая могут достигать 70%.



Патоген поражает листья, стебли и клубни. Так, на листьях появляются бурые разрастающиеся пятна. С нижней стороны листа вокруг пятна на границе здоровой и пораженной ткани в условиях высокой влажности появляется белый налет, представляющий собой спороношение оомицета. Споры разносятся дождем и ветром, попадают на здоровые кусты и заражают их. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную — чернеет и загнивает.



На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями. На пораженных клубнях образуются слегка вдавленные, резко очерченные бурые пятна, мякоть под которыми имеет ржаво-бурую окраску. Перезимовывает фитофтора в основном в виде мицелия в пораженных клубнях, а также в виде ооспор в почве и на растительных остатках.



Первичными источниками инфекции могут быть как зараженный семенной материал, так и сорная растительность (в особенности паслен черный), рассказывает менеджер по культурам компании «Адама Рус» Анастасия Уколова. «Первоисточником инфекции может являться рассада томата, который также поражается фитофторозом. По этой причине не стоит располагать эти культуры рядом друг с другом, — рекомендует Анастасия. — Источником инфекции могут служить и не убранные с поля растительные остатки или куча отбракованных клубней после переборки». Все эти факторы могут усугубить ситуацию с распространением инфекции по воздуху посредством ооспор.



Ошибки в борьбе с фитофторозом

Существует несколько наиболее часто встречающихся ошибок в борьбе с фитофторозом. Так, например, позднее начало опрыскиваний — уже после обнаружения болезни — не приведет к желаемому результату, ведь большинство фунгицидов направлены на профилактическое действие, на лечение на начальных этапах развития заболевания, а не на «тушение пожара, когда он уже разгорелся». Ранее прекращение опрыскиваний может привести к заражению клубней инфекцией на поздних этапах вегетации, что особенно опасно при их последующей закладке на хранение.



«Неправильное чередование фунгицидов со схожими или одинаковыми механизмами действия чревато тем, что могут образовываться резистентные формы фитофтороза, — предупреждает специалист. — Кроме того, неправильная последовательность применения фунгицидов на картофеле — это уже и нарушение требований к охране окружающей среды, так как превышение рекомендуемого количества действующих веществ может привести к их накоплению в почве, воде и других объектах».



Химические обработки против фитофтороза будут более эффективными, если сочетать их с использованием качественного семенного материала, а также правильной агротехникой.



Банджо® Форте

Новый фунгицид Банджо® Форте от компании ADAMA представляет собой двухкомпонентный препарат на основе диметоморфа и флуазинама. Уникальная на рынке комбинация действующих веществ обеспечивает надежную защиту картофеля не только от фитофтороза, но и от альтернариоза, белой гнили, а также предохраняет от заражения пероноспорозом посевы лука.



«Банджо® Форте защищает не только листья и стебли, но и клубни на завершающих этапах вегетации и в предуборочный период», — подчеркивает Анастасия Уколова. Это особенно важно, если картофель будет закладываться на хранение, ведь опасность латентных инфекций клубня заключается в трудности их выявления на этапе уборки, а их скрытое наличие приводит к существенным потерям в период хранения.



Сочетание в препарате компонентов различного механизма действия обеспечивает надежную и всестороннюю защиту от патогенов. Важным преимуществом Банджо® Форте является его эффективность против всех известных рас фитофтороза, что делает его незаменимым инструментом антирезистентной стратегии борьбы с данным патогеном.



Препаративная форма фунгицида — суспензионный концентрат — удобна в использовании. Она не вызывает блокирование форсунок опрыскивателя и обеспечивает качественное растворение препарата в воде. Помимо этого, препарат обладает высокой дождеустойчивостью, что дает большую гибкость в сроках проведения химических обработок.

