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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ЦРПТ в программе обучения предпринимателей показал интеграцию «Честного знака» и «Меркурия»
ЦРПТ
|
Апрель 2020
ЦРПТ в ходе очередного вебинара для молочной отрасли рассказал об использовании единого web-интерфейса для работы с системами «Честный знак» и «Меркурий» в режиме «одного окна», который позволяет использовать полный функционал двух систем в личном кабинете «Честного знака»: оформление ветеринарно-сопроводительных документов, заказ кодов маркировки, ввода товара в оборот и другие операции
Фото: М. Стулов

Единый интерфейс предназначен в первую очередь для малых предприятий и фермеров, которые не используют автоматические системы учета и управления производством.

Запись вебинара доступна на сайте «Честный знак».

В вебинаре участвовали более 300 человек и около 200 организаций, в том числе около 60 производителей молочной продукции, и более 40 оптовых и розничных торговых компаний, включая импортеров, а также представители отраслевых союзов, регулирующих органов и поставщики технических решений.

За один час вебинара слушатели задали более 50 дополнительных вопросов. В том числе участники обсудили механизмы защиты добросовестных производителей и противодействия контрафакту и фальсификату с помощью системы маркировки и прослеживания.

Самыми популярными были вопросы о технологиях нанесения кодов маркировки; о последовательности операций в «Меркурии» и «Честном знаке»; о работе с экспортом и импортом; об особенностях маркировки и учета отдельных видов продукции.

Практически все участники заинтересованы в продолжении обучения и самостоятельной работе в тестовой версии нового web-интерфейса.

Также 25 марта состоялись вебинары по общим вопросам маркировки молочной продукции и работы с системой маркировки для компаний Ленинградской и Ярославской областей.

Бесшовная интеграция с «Меркурием» позволит «Честному знаку» показать покупателю полную историю продукта «от коровы до прилавка»: при сканировании кода маркировки в мобильном приложении «Честный знак» покупатель увидит отметку о том, что продукция прошла ветеринарный контроль. По клику на то поле можно будет перейти на сайт «Меркурия» и посмотреть соответствующий ветеринарный сертификат с указанием места производства продукта и происхождения сырья.

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