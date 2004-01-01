Партнерский материал. Бóльшая универсальность и производительность: выпущены новые размеры Alliance 585

Шина Alliance 585, выпущенная только в 2019 году, уже стала бестселлером и завоевала превосходную репутацию благодаря первоклассным рабочим характеристикам и производительностью. Эта универсальная цельнометаллокордная шина прекрасно ведет себя на твердых поверхностях, рыхлом гравии и почве, таким образом представляя собой всеобъемлющее решение для сложных условий и работы в строительстве, промышленности, применения в коммунальных службах, на погрузочно-разгрузочных работах и в сельском хозяйстве. Будь то телескопические погрузчики или экскаваторы и компактные погрузчики, Alliance 585 всегда сможет облегчить работу и сделать ее более эффективной. Уникальный рисунок протектора, прочная конструкция и долговечность характеризуют эту шину как «надежного специалиста для всех видов сложных операций» с рейтингом скорости B (до 50 км/час).



«Мы видим растущие тенденции в направлении машин, используемых для универсального сочетания сельскохозяйственных, строительных и промышленных типов операций, то есть машин, которые используются в различных условиях и для различных задач изо дня в день или даже час за часом. Для этого нужны по-настоящему универсальные машины, такие как телескопические погрузчики, и шины, отлично выполняющие свою работу в любых обстоятельствах. И это именно то, для чего была разработана шина 585», — объясняет Геррит Винкерс, специалист по применению шин Alliance Tire Group в Европе.







Уникальной рисунок протектора

Шина Alliance 585, имеющая большие разнонаправленные блоки протектора, характеризуется большей площадью контакта с поверхностью. Это позволяет достичь плавности при езде по твердым поверхностям и повышенной устойчивости на различных машинах даже при высоких нагрузках на холмистой местности. Одновременно большая глубина протектора с оптимальным соотношением негативного и позитивного профиля обеспечивает надежную тягу и сцепление с грунтом, эффективную самоочистку на рыхлых поверхностях и, в целом, большую глубину, а значит и длительных срок службы шины с сохранением рабочих характеристик.



Прочная конструкция

Конструкция со стальным кордом, усиленные боковины и специальные резиновые смеси служат одной цели: обеспечить активную защиту от проколов, порезов и повреждений протектора, защитить от повреждений боковины шины и гарантировать оптимальную несущую способность. Все это приводит к действительно выдающимся эксплуатационным характеристикам, длительной и надежной работе.



Alliance 585 теперь предлагается в пяти новых размерах: 400/70R18, 400/70R20, 500/70R24, 340/80R18, 440/80R24 и в ранее доступном размере 460/70R24.

