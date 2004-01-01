Оптимизация процессов и снижение трудозатрат — вот то, к чему стремятся сельхозпроизводители. Kverneland Group, один из крупнейших производителей сельскохозяйственного оборудования, поддерживая их в этом стремлении, выводит на российский рынок новинку в сегменте кормозаготовительной техники — комбинацию пресс-подборщика с переменной прессовальной камерой и обмотчика Kverneland 6716-6720 FlexiWrap.



Машина сочетает в себе функции формирования, быстрого и точного перемещения рулонов с высокой скоростью их обмотки при помощи двух упаковывающих аппаратов. Эта серия ориентирована на заготовку сенажа и в зависимости от модели формирует рулоны диаметром от 0,6 м до 2 м.



«Новинка помогает не только сократить издержки, возникающие при кормозаготовке, но и повысить качество кормов. Высокая плотность, а также возможность создания больших, до 2 м, рулонов позволяет минимизировать затраты на их обмотку и хранение, — рассказывает Владимир Жуков, продакт-менеджер по кормозаготовительной технике компании «Квернеланд Груп СНГ». — Многие сельхозпроизводители уже отметили преимущества технологии хранения рулонов в индивидуальной упаковке относительно привычного траншейного метода производства сенажа, поэтому подобные машины становятся все более востребованными и у нас в стране».



Машина имеет ширину подборщика 2,2 м и оснащается роторной системой подачи с измельчением с 14 или 25 ножами, благодаря чему обладает, с одной стороны, впечатляющей пропускной способностью, с другой — возможностью бережно работать с хрупкими кормовыми культурами, сохраняя в них все питательные вещества.





Kverneland Group



Система зональной установки плотности рулона — Intelligent Density 3D — в этих машинах делает процесс прессования еще гибче. В зависимости от кондиции прессуемой массы оператор может самостоятельно установить плотность сердцевины, среднего кольца и оболочки рулона с ISOBUS терминала, чтобы максимально подстроиться под нужные каждой культуре условия хранения и заготовки.



Максимальную устойчивость FlexiWrap, как при работе в поле, так и при перемещении по дорогам общего пользования, обеспечивает равномерное распределение веса и нагрузки на шасси с тандемной осью, а также широкие шины.



Точность и бережность передачи сформированного рулона на обмотчик достигаются благодаря расположению платформы обмотчика строго напротив выгрузного лотка прессовальной камеры. Это помогает избежать сбоев в работе комбинированной машины (таких как скатывание рулона или неточность его попадания на платформу обмотчика) даже на крутых склонах.



Обмотка осуществляется при помощи двух рулонов пленки. Два преднатяжителя упаковочного материала обеспечивают ее высокую скорость: процесс упаковки одного рулона проходит одновременно с формированием в камере нового, максимально оптимизируя временные затраты. При этом близкое расположение преднатяжителей пленки относительно тюка снижает до минимума объем попадающего при обмотке воздуха для лучшего хранения массы.



Все модели Kverneland FlexiWrap имеют запас пленки в количестве 10 рулонов, которые опускаются гидравлически для их быстрой и легкой замены, минимизируя простои машины.



Низкое расположение платформы обмотчика относительно поверхности поля гарантирует аккуратную выгрузку рулонов. А благодаря специальному дополнительному устройству они могут выгружаться всегда на ту сторону, где больше всего слоев пленки, для еще большей защиты массы при неблагоприятных погодных условиях.

