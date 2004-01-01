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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК ВИК расширяет производство дезсредств на НПФ ВИК
ГК ВИК
|
Апрель 2020
В условиях дефицита асептических и дезинфицирующих средств в РФ в связи с угрозой распространения на территории нашей страны новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ГК ВИК расширяет производство дезсредств
Фото: ГК ВИК

На Белгородской производственной площадке группы компаний ВИК начат выпуск асептических дезинфицирующих средств, предназначенных для гигиенической обработки кожи рук, санитарной обработки кожных покровов персонала предприятий по производству микробиологической, фармацевтической, парфюмерно-косметической продукции, сельхозпроизводителей, мясокомбинатов и других предприятий пищевой промышленности и торговли, организаций образования, социального обеспечения, коммунально-бытового обслуживания, парикмахерских и косметических салонов, а также населения нашей страны.

Средство Доктор ВИК.JPEG

Компания оперативно переоборудовала один из цехов, где теперь производится «Средство дезинфицирующее «DOCTOR VIC» в жидкой форме. Высокая квалификация и огромный опыт инженеров и технологов компании позволил в сжатые сроки осуществить запуск проекта. Оперативно налажено производство в четырех видах фасовки.

Одновременно с этим на предприятии ведется процесс регистрации новых дезсредств подходящих под разные задачи, а так же запущен процесс автоматизации и значительного наращивания объемов производства «Средство дезинфицирующее «DOCTOR VIC» для удовлетворения возросшего спроса.

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