Партнерский материал. ГК ВИК расширяет производство дезсредств на НПФ ВИК

На Белгородской производственной площадке группы компаний ВИК начат выпуск асептических дезинфицирующих средств, предназначенных для гигиенической обработки кожи рук, санитарной обработки кожных покровов персонала предприятий по производству микробиологической, фармацевтической, парфюмерно-косметической продукции, сельхозпроизводителей, мясокомбинатов и других предприятий пищевой промышленности и торговли, организаций образования, социального обеспечения, коммунально-бытового обслуживания, парикмахерских и косметических салонов, а также населения нашей страны.







Компания оперативно переоборудовала один из цехов, где теперь производится «Средство дезинфицирующее «DOCTOR VIC» в жидкой форме. Высокая квалификация и огромный опыт инженеров и технологов компании позволил в сжатые сроки осуществить запуск проекта. Оперативно налажено производство в четырех видах фасовки.



Одновременно с этим на предприятии ведется процесс регистрации новых дезсредств подходящих под разные задачи, а так же запущен процесс автоматизации и значительного наращивания объемов производства «Средство дезинфицирующее «DOCTOR VIC» для удовлетворения возросшего спроса.

