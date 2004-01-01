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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» провел вебинар, посвященный тенденциям в кормлении поросят и свиней
«Мустанг Технологии Кормления»
|
Апрель 2020
В условиях распространения вируса COVID-19 компания «Мустанг Технологии Кормления» активно работает над повышением эффективности и качества обслуживания и переходит в формат онлайн-консультаций
Фото: Flickr.com

В апреле эксперты провели первый вебинар для клиентов, посвященный актуальным тенденциям в кормлении поросят и свиней. 

Спикерами на вебинаре выступили ведущий эксперт по развитию продаж Синди Якобс и технический эксперт по свиноводству и птицеводству Ольга Кудинова. Синди Якобс рассказала об актуальных правилах кормления поросят, Ольга Кудинова презентовала современные подходы в кормлении высокопродуктивных свиноматок. 

В ближайшее время «Мустанг» планирует продолжить этот формат обучения и провести еще несколько онлайн-мероприятий, в которых ведущие эксперты будут делиться передовым опытом в кормлении сельскохозяйственных животных. Вебинары будут доступны клиентам компании, которые хотят подробнее узнать об актуальных правилах и инструментах кормления, выращивания и содержания крупного рогатого скота и свиней.

«Мустанг Технологии Кормления», являясь ответственным игроком рынка и партнером, прилагает все усилия, чтобы клиенты бесперебойно получали продукты и сервис высочайшего качества, даже в сегодняшней сложной ситуации.

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