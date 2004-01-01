Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» провел вебинар, посвященный тенденциям в кормлении поросят и свиней

В апреле эксперты провели первый вебинар для клиентов, посвященный актуальным тенденциям в кормлении поросят и свиней.



Спикерами на вебинаре выступили ведущий эксперт по развитию продаж Синди Якобс и технический эксперт по свиноводству и птицеводству Ольга Кудинова. Синди Якобс рассказала об актуальных правилах кормления поросят, Ольга Кудинова презентовала современные подходы в кормлении высокопродуктивных свиноматок.



В ближайшее время «Мустанг» планирует продолжить этот формат обучения и провести еще несколько онлайн-мероприятий, в которых ведущие эксперты будут делиться передовым опытом в кормлении сельскохозяйственных животных. Вебинары будут доступны клиентам компании, которые хотят подробнее узнать об актуальных правилах и инструментах кормления, выращивания и содержания крупного рогатого скота и свиней.



«Мустанг Технологии Кормления», являясь ответственным игроком рынка и партнером, прилагает все усилия, чтобы клиенты бесперебойно получали продукты и сервис высочайшего качества, даже в сегодняшней сложной ситуации.

