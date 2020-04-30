Партнерский материал. CLAAS: производство, отгрузка машин и поставки запасных частей идут полным ходом

В частности, с завода в городе Ле-Мане (Франция) дилерам и клиентам отгружаются тракторы, а с завода в городе Харзевинкеле (Германия) — кормоуборочные комбайны JAGUAR и зерноуборочные комбайны LEXION и TUCANO. Кроме того, из немецкого города Бад-Заульгау, в котором предприятие свою деятельность не приостанавливало, продолжаются отгрузки косилок, валкователей, ворошителей и прицепов-подборщиков.



Также действующие в ряде стран ограничения не повлияли на доставку запасных частей и работу сервисных центров. Концерном CLAAS заблаговременно были предприняты комплексные меры по минимизации рисков возникновения нарушений в поставках. Помимо ужесточения правил гигиены в рамках комплексной безопасности и перевода части административного отдела на удаленную работу с подключением к единой информационно-технологической системе компании, в Логистическом центре комплектующих в городе Хамме (Германия) проведена реструктуризация работы, сформированы дополнительные запасы в новом высотном складе, располагающем площадью для хранения 58 тыс. паллет, включая и 30%-ный резервный запас под периоды пиковых нагрузок. Кроме того, была протестирована и полностью подтвердила свою работоспособность система взаимосвязей между локальными и международными складами, которая позволяет в чрезвычайных ситуациях доставлять комплектующие с одного рынка на другой.







Не приостанавливались отгрузки готовой продукции и заводом «КЛААС» в Краснодаре, который с 13 апреля возобновил свою производственную деятельность. Как единственное предприятие концерна CLAAS в Восточной Европе завод поставляет технику не только российским аграриям, но и в страны СНГ. Принимаемые на предприятии меры позволяют полностью обеспечить разумный баланс между выполнением обязательств перед клиентами и партнерами, а также охраной здоровья сотрудников и членов их семей. Более 20% персонала продолжит работу в удаленном режиме на период до 30.04.2020 года, согласно Указу президента России.



Также, с учетом складывающейся ситуации в России, выполняют свои обязательства перед клиентами и контрагентами сбытовая компания «КЛААС Восток» и официальные дилеры CLAAS в регионах, обеспечивая поставки качественной техники, запасных частей и предоставление сервисных услуг.

